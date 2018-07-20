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В Саратове началась плановая замена контейнерного парка
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В Саратове началась плановая замена контейнерного парка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Региональный оператор Саратовской области контролирует замену контейнеров на специализированных площадках в своей зоне деятельности, первыми новые контейнеры получат жители Кировского района Саратова в соответствии с действующим планом-графиком.
В Кировском районе компанией «Днепр. Смоленский регион» в ночь с 19 на 20 июля произведена замена 364 контейнеров. Поэтапная замена контейнерного парка в городе Саратове будет проходить до 31 июля включительно, и до 1 августа перевозчики ТКО, работающие в настоящее время в Саратове, будут безвозмездно пользоваться контейнерными мощностями новых компаний.
План-график замены контейнеров был утвержден Региональным оператором и согласован c уходящими с рынка вывоза ТКО в Саратовской области мусоровывозящими компаниями. К 1 августа компании, которые были отобраны Региональным оператором в ходе прошедших аукционов — ООО «Днепр. Смоленский регион», ООО «МВК Экоцентр», ООО «Гарант Плюс», а также саратовские ООО «Экотехника» и МУП «Дорожник Заводского района» поставят в Саратовскую область более 10 тысяч новых контейнеров. Все компании также гарантировали своевременную замену специализированной мусоровывозящей техники, которая отвечает предъявляемым Регоператором требованиям. Важно отметить, что весь объем вновь образуемого ТКО в зоне обслуживания Регоператора, где проживают 1 млн 850 чел, будет направляться исключительно на мусороперерабатывающие комплексы и экологически безопасные полигоны. В частности, ТКО Саратова будет транспортироваться для обработки и захоронения в Энгельсский Экотехнопарк, построенный АО «Управление отходами».
Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие c 1 августа 2018 года, с даты начала деятельности Регионального оператора. До этой даты договоры являются действующими и обязанность по вывозу ТКО лежит на компаниях, с которыми заключен договор у собственников ТКО.
С 1 августа 2018 года услуга становится коммунальной и обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.
Для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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