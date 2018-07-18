Папа всегда говорил своим дочерям, чтобы они хранили это в тайне от мамы. Но много лет спустя произошло это!

Я отец двух девочек. Я всегда думал, что предупреждать их об опасных вещах это работа мамы. А моя задача, разрешить им рискнуть, чтобы расширить их круг рисков.

В нашем городе появилась такая забава как водопад, новый поток воды выходил из скалы. И если Вам хотелось адреналина, то можно было забраться на уступ, который позволял стоять над водопадом.

И вот однажды, мои девочки, которым на тот момент было 6 и 4 года, спросили меня, можно ли им подняться наверх. Я сказал «конечно». После того, как они начали восхождение, я уже был не так уверен. Подъем был очень крут для маленьких детей.

Но они уже были в азарте, и шли дальше. Каждый раз они оглядывались на меня и спрашивали, куда им идти дальше. Я думаю, что правильный ответ был бы сказать «вернуться».

Но я продолжал командовать им идти, то налево, то направо и чтобы они смотрели хорошо под ноги, прежде чем сделать еще один шаг вверх и не смотрели вниз!

И-и-и они взобрались. Я присоединился к ним на выступе. Они были так горды и счастливы, что они достигли этой вершины и не могли дождаться, чтобы рассказать маме!

Но, нет. Мама видела, этот водопад много раз и я сказал им: «Давайте этот подъем будет нашим маленьким секретом. Не хочу беспокоить вашу маму». Я не думаю, что было бы уместно говорить, что мама надрала бы мне задницу. И сказала бы, что не для того она вынашивала и рожала наших малышек, чтобы я ими так рисковал.

Этот маленький секрет сделал поездку еще более полезной для девочек. Я не уверен, говорили ли они когда-нибудь об этом маме, но я помню наш разговор 17 лет спустя, когда наша старшая дочь была в корпусе мира, а младшая девочка стала военной.

«Наши дети за тысячи километров от нас!» — сказала она. «Какого черта, ты им сказал?»

Я сказал им, что они были правы, пусть их страх, сделает их осторожнее, но не заставляет их останавливаться. Я сказал им, что если Вы не боитесь, то Вы не сможете стать храбрыми. Мои отважные девочки!