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Болельщики из Саудовской Аравии потратили за вечер на Никольской улице в Москве 8 млн руб
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Болельщики из Саудовской Аравии потратили за вечер на Никольской улице в Москве 8 млн руб 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Гости из Саудовской Аравии, приехавшие в Москву на чемпионат мира по футболу, потратили за один вечер 8 миллионов рублей на Никольской улице столицы, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Гости из Саудовской Аравии потратили за один вечер 8 миллионов рублей только на Никольской улице в Москве», — сказала Ломидзе.
Она добавила, что футбольные болельщики активно осматривали города России, брали экскурсии и покупали сувениры.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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