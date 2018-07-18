Ещё
Антонов: США с интересом выслушали предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов: США с интересом выслушали предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американская сторона с интересом выслушала на саммите в Хельсинки предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"У нас есть контакты с США. Мы работаем вместе, в том числе и с нашими израильскими партнерами, — сказал дипломат. — Мы не заинтересованы в том, чтобы подсечь безопасность Израиля в этом районе"
"Пытаемся найти правильные решения и выход из этой ситуации, — отметил он. — В частности, в Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала".
Кроме того, добавил посол, эта часть [южная зона деэскалации] является единой территорией Сирии. «Там завершаются военные действия по разгрому остатков игиловцев (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ организации „Исламское государство“, ИГ — прим. ТАСС)», — напомнил он.
Касаясь запуска политического процесса урегулирования в Сирии, российский дипломат отметил, что «его необходимо как можно быстрее запустить». «Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами, как по линии МИД, так и Минобороны. Предпринимаем максимум усилий, чтобы продвинуться вперед в плане реализации соответствующей резолюции СБ ООН, — сказал Антонов. — Рассчитываем, что те страны, которые имеют тесные контакты с оппозицией, предпримут все необходимые шаги, чтобы ускорить этот процесс».
Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.
ТАСС: последние новости
На нацпроект "Образование" планируется выделить более 670 млрд рублей Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в центре Екатеринбурга "Интер РАО" расторгло трудовой договор с Ильнаром Мирсияповым
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США247
Украина присвоила четыре санатория в Крыму103
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии431
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи88
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе150
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение