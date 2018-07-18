Антонов: США с интересом выслушали предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии

"У нас есть контакты с США. Мы работаем вместе, в том числе и с нашими израильскими партнерами, — сказал дипломат. — Мы не заинтересованы в том, чтобы подсечь безопасность Израиля в этом районе"

"Пытаемся найти правильные решения и выход из этой ситуации, — отметил он. — В частности, в Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала".

Кроме того, добавил посол, эта часть [южная зона деэскалации] является единой территорией Сирии. «Там завершаются военные действия по разгрому остатков игиловцев (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ организации „Исламское государство“, ИГ — прим. ТАСС)», — напомнил он.

Касаясь запуска политического процесса урегулирования в Сирии, российский дипломат отметил, что «его необходимо как можно быстрее запустить». «Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами, как по линии МИД , так и Минобороны . Предпринимаем максимум усилий, чтобы продвинуться вперед в плане реализации соответствующей резолюции СБ ООН , — сказал Антонов. — Рассчитываем, что те страны, которые имеют тесные контакты с оппозицией, предпримут все необходимые шаги, чтобы ускорить этот процесс».