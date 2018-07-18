Антонов: США с интересом выслушали предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американская сторона с интересом выслушала на саммите в Хельсинки предложения России по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"У нас есть контакты с США. Мы работаем вместе, в том числе и с нашими израильскими партнерами, — сказал дипломат. — Мы не заинтересованы в том, чтобы подсечь безопасность Израиля в этом районе"
"Пытаемся найти правильные решения и выход из этой ситуации, — отметил он. — В частности, в Хельсинки с нашей стороны были сделаны интересные предложения. Как мне показалось, американская сторона их с интересом выслушала".
Кроме того, добавил посол, эта часть [южная зона деэскалации] является единой территорией Сирии. «Там завершаются военные действия по разгрому остатков игиловцев (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ организации „Исламское государство“, ИГ — прим. ТАСС)», — напомнил он.
Касаясь запуска политического процесса урегулирования в Сирии, российский дипломат отметил, что «его необходимо как можно быстрее запустить». «Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами, как по линии МИД, так и Минобороны. Предпринимаем максимум усилий, чтобы продвинуться вперед в плане реализации соответствующей резолюции СБ ООН, — сказал Антонов. — Рассчитываем, что те страны, которые имеют тесные контакты с оппозицией, предпримут все необходимые шаги, чтобы ускорить этот процесс».
Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.