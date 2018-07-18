Как в Калужской области живёт уникальный посёлок для слабовидящих

Русиново в Калужской области в советские времена называли «рай для слепых». Расположенное в ста километрах от Москвы поселение для незрячих и слабовидящих начали строить 60 лет назад: там появились дома, магазины и предприятия. Тогда считалось, что слепым будет комфортно жить рядом. После распада Союза многие потеряли работу и разъехались. Однако в последние годы посёлок начал возрождаться, во многом благодаря стараниям представителя местного отделения Всероссийского общества слепых Александра Раковича. Он сам потерял зрение в детстве, но не привык вести пассивную жизнь. В интервью RT Ракович рассказал, как добивается поддержки местных властей, почему считает незрячих обычными людьми и из-за чего помощь соцработников не всегда идёт во благо.

— Расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет, сколько лет вы живёте в посёлке, чем занимаетесь?

— Мне 55 лет. Я потерял зрение в пять лет. Учился в московской школе-интернате № 1 для слепых детей. Я пошёл в школу поздно, с 11 лет, и закончил её в 1986 году. Поступал в МГУ на юридический факультет, но не прошёл. Сейчас живу в городе Балабаново

На предприятии Всероссийского общества слепых в Русиново работал до 1993 года, пока оно полностью не развалилось. После стал заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

Сначала разводил курочек, цыплят. Потом стал торговать аудио— и видеопродукцией. Затем — перешёл к организации досуга детей, открыл игровые и видеозалы для детей, которые потом стали компьютерными классами. Через какое-то время у меня появилось несколько торговых точек.

Одному справляться было тяжеловато, поэтому я за определённую сумму сдавал их в управление. В начале 2000-х годов над предприятием, на котором я работал, нависла угроза продажи. Мне позвонили люди, просили помочь. Я приехал, пригласил средства массовой информации, пригласил разных людей. Мы отстояли это предприятие, его не продали.

И после этого мне предложили стать председателем Общества слепых Боровского района. С тех пор лет десять так и работаю.

— Как вы потеряли зрение, из-за чего это произошло?

— Я заболел гриппом, потом было осложнение. У меня первая группа инвалидности.

— А кто вам помогал в работе? Неужели вы сами всё сделали?

— Да, я сам занимался. Детей привлекал к тому, чтобы они помогали. Чтобы с птицами всё было полноценно и хорошо, необходимо было рвать траву, собирать крапиву, витамины, сушить веники разные. Сам сконструировал инкубатор, клетки сделал, выращивал цыплят.

У нас очень много московских дач. Познакомился с людьми. Москвичи, приезжая на лето, заранее звонили, делали заказ, чтобы я им вывел цыплят. Кому-то суточных, кому-то подрощенных. Зарабатывал на жизнь таким образом.

— Вы женаты?

— Я женился в 1987 году, через год у меня родился сын. Спустя 10 лет я развёлся с женой и воспитывал сына до 20 лет. Потом он вернулся к матери, у неё были проблемы со здоровьем, ей нужна была помощь. Я ему говорю: это твоя мать, ты должен ей помочь.

— То есть вы живёте один. Как вы справляетесь с бытом, читаете письма, смс и прочее?

— У меня был игровой видеозал: приставки, Sony PlayStation, Sega и так далее. В 1996 году я открыл клуб «Тетрис». Потом пошли в ход компьютеры. Я купил первый компьютер и взял на работу сотрудника, который на этом компьютере обучал детей. Мы с ним в результате не поладили, я его выгнал с работы. А компьютер просто стоял. И я решил: что он стоит? Надо его как-то осваивать. Тем более, я слышал, что незрячие люди работают на компьютерах.

Мне сказали, что есть такая программа, которая озвучивает экран. Попросил, мне её поставили. И я начал тыкать на кнопочки, потихонечку осваивать. Первое, что я сделал — изучил клавиатуру. Просто на память печатал стихи, вырабатывал скорость, правильно поставил руку. Чтобы печатать не одним-двумя пальцами, а полностью. Тем более, у меня был навык, я в школе осваивал машинопись.

Сейчас я могу с нуля собрать компьютер, поставить Windows, настроить программы.

— Сколько сегодня живет в Русиново инвалидов по зрению?

— Когда в 1993 году предприятие ещё работало, там трудились более тысячи человек. Из них более 500 — слабовидящие. Когда предприятие приказало долго жить, очень многие стали разъезжаться.

Ведь в Русиново собирались люди со всего Советского Союза. Здесь была хорошая зарплата и реабилитационные центры, спортивные залы, досуг. Люди сюда стремились. А когда этого не стало, многие стали возвращаться к себе. Осталось около 300 человек.

Постепенно незрячее население Русиново старело. Кто-то умирал. Сейчас у нас в живёт около 150—160 человек. В основном пожилые люди.

— Какой средний возраст жителей Русиново?

— Из 160 человек процентов 60 — ближе к 70 годам. Очень мало детей. В основном у нас во всех семьях рождаются дети полноценные. Сейчас детей состоит на учёте в организации 5—7 человек всего.

— Сколько человек задействованы на производстве?

— 40—45.

— А какая средняя зарплата?

— Зарплата очень низкая. Очень трудоёмкая работа. Есть пипеточка, на стекло нужно надеть резиночку, потом эту пипетку нужно убрать в чехол. Вы в аптеке, наверное, покупали. Вот собрать таких тысячу штук — 112 рублей. Немногие могут делать норму.

Зарплата, как правило, максимально доходит до 10 тысяч. А так, 6—8 тысяч.

— То есть какой сегодня доход в среднем у сотрудников?

— Есть ещё пенсия по зрению. Как правило, где-то в пределах 15—20 тысяч.

— Предприятие развалилось вместе с развалом Советского Союза?

— Да. Хлынул импорт, пошли импортные телевизоры. Закрылся «Рубин» — и у нас не стало работы. Город не обращал внимания на Русиново. Они привыкли, что там все вопросы решаются сами по себе. Развалились все дорожки пешеходные, настало запустение. Но последние 10— 15 лет мы потихонечку начали оживать.

— Что изменилось в Русиново после появления федеральной программы «Доступная среда»?

— Когда я стал председателем Общества слепых, а потом депутатом городской Думы , я сказал: не хочу бегать по всяким предприятиям, выпрашивать деньги спонсорские, чтобы какие-то мероприятия проводить для инвалидов. Я считаю, что незрячие люди — это те же самые граждане. Поэтому, уж будьте добры, оказывать им поддержку финансовую. Нам стали выделять из бюджета средства на проведение всевозможных мероприятий.

Кроме того, я стал поднимать вопросы как депутат, что нужно сделать дорожку, например, нужно поставить какие-то заграждения. И эти вопросы потихонечку стали решать.

Мне удавалось проталкивать это всё, включать в бюджет статью программы «Доступная среда» — не в федеральный, а в бюджете города. Предусматривались небольшие средства для этого. Где-то 300 тысяч было, в прошлом году 100. По крайней мере мы сделали хорошую дорожку от домов до самой остановки.

Удалось решить вопрос со звуковым светофором, со специальными остановками. Сейчас на предприятии открыт компьютерный класс для обучения незрячих людей компьютерной грамотности, я работаю там преподавателем. Тренажёрный зал хороший у нас есть. Это удалось решить за счёт моей настойчивости. Но попасть в федеральную программу «Доступная среда» нам так и не удалось.

— Вы обозначили, что сегодня нужно инвалидам по зрению. Как считаете, какая ещё программа должна появиться?

— Сейчас школы для инвалидов по зрению перешли в подчинение Министерства соцзащиты, а не Министерства образования . Это неправильно, потому что в аттестате теперь стоит значок, который отличает тебя от обычного человека. В школах-интернатах появились соцработники. Это плохо, потому что соцработник решает практически все вопросы за незрячего ребёнка. Ребёнок выходит из школы — он не адаптирован.

— Сколько у нас таких городов, как Русиново, сегодня по стране?

— Их нет. В советское время было очень много предприятий для слепых. Возле предприятий строились дома. В Москве тоже.

— В каком секторе, на ваш взгляд, мог бы быть применён труд слабовидящих и незрячих людей, чтобы они могли достойно жить и приносить пользу обществу? Что необходимо для этого сделать?

— Я приведу такой пример: в Москве некоторое время назад появился call-центр. И в этом call-центре работало более 800 инвалидов по зрению. Туда принимали кого угодно. Качество работы с них никто не спрашивал. Это большое безобразие.

Мало того, туда набрали ещё почти такое же количество соцработников. Если ты не способен приехать на работу, сиди дома. Или адаптируйся.

— Некоторые абсолютно здоровые люди не могут добиться тех целей, которых добились вы…

— У меня получилось. Но возникают и препятствия. Например, сейчас пытаются уничтожить мою управляющую компанию. Открыто говорят, что инвалид не может полноценно исполнять обязанности. А кто-то говорит, что инвалид не в полном объеме отвечает, в случае чего, если что случится. Я говорю: где, каким законом это регламентируется? Я точно такой же человек, как все. И перед законом так же отвечаю за всё.

«Доступная среда» для Русиново

RT обратился за комментарием о благоустройстве уникального поселения слабовидящих в рамках программы «Доступная среда» в Министерство труда РФ . Как подчеркнули в ведомстве, работы по исполнению Конвенции о правах инвалидов ведутся с момента её ратификации Россией в 2012 году — разработана вся необходимая правовая база, позволяющая решать подобные вопросы. Законодательство всесторонне переработано для «реализации идей безбарьерной среды, инклюзивности и разумного приспособления».

«Изменения в духе Конвенции внесены более чем в 40 федеральных и 750 региональных законов, в 2,5 тыс. административных регламентов предоставления государственных услуг», — рассказали RT в ведомстве.

Однако реализация всех пунктов программы находится в ведомстве местных органов власти. Переходный период, во время которого в каждом муниципальном образовании должны быть проработаны «дорожные карты» по повышению доступности объектов инфраструктуры, действует с 2016 года.

В городском поселении Ермолино , куда входит Русиново, также оперативно откликнулись на обращение RT. По словам муниципальных чиновников, ремонт дорожного покрытия в районе дома 137 посёлка был проведён в прошлом году, «произведена формовочная обрезка деревьев, обрезка (омоложение) живых изгородей вдоль пешеходной дорожки». Тогда же была оборудована новая остановка для общественного транспорта.

В этом году также проводятся работы, в частности проведён ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, обустраивается пешеходная дорожка у храма Николая Чудотворца.

​«В текущем году, в рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов» при участии Раковича А. А. будут произведены работы по обустройству пешеходной дорожки от дома №137 до дома №139 с устройством ориентиров (ограждения) для незрячих людей», — добавили в администрации Ермолина.