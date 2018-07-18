В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии герою-летчику

В среду в Краснодарском высшем военном училище летчиков имени А. К. Серова установили памятник выпускнику этого вуза Герою России Роману Филиппову , погибшему в Сирии при выполнении боевого задания.

В феврале нынешнего года гвардии майор Филиппов на штурмовике Су-25 выполнял облет зоны деэслакации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного комплекса. Пилот успел доложить о катапультировании и погиб, подорвав себя гранатой, когда террористы окружили его.

Посмертно летчику было присвоено звание Героя России. Бронзовый бюст героя (автор — скульптор Салават Щербаков) установили на Аллее славы Краснодарского военного училища, которое Филиппов окончил в 2006 году. В церемонии открытия принимали участие родители, вдова и дочь героя, представители властей Краснодара , ветеранских, общественных и патриотических организаций.

— Для нашего города почетно и значимо, что памятник майору Филиппову установлен в его родном училище в Краснодаре, где Роман учился покорять небо. Важно, чтобы о подвиге Романа Филиппова знали все будущие пилоты, курсанты училища, — отметил мэр кубанской столицы Евгений Первышов

— Своим подвигом майор Филиппов показал Родине и всему миру, что российский офицер непобедим и несгибаем, а русский солдат никогда не сдается. Бюст героя будет напоминать нашим курсантам о долге военных летчиков — защищать воздушные рубежи страны, не щадя своей жизни, — сказал и.о. начальника училища Олег Бучельников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, памятник изготовлен и установлен за счет спонсоров, при участии администрации Краснодара и депутатов гордумы.