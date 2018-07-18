Ещё
В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии герою-летчику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии герою-летчику 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В среду в Краснодарском высшем военном училище летчиков имени А. К. Серова установили памятник выпускнику этого вуза Герою России Роману Филиппову, погибшему в Сирии при выполнении боевого задания.
В феврале нынешнего года гвардии майор Филиппов на штурмовике Су-25 выполнял облет зоны деэслакации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного комплекса. Пилот успел доложить о катапультировании и погиб, подорвав себя гранатой, когда террористы окружили его.
Посмертно летчику было присвоено звание Героя России. Бронзовый бюст героя (автор — скульптор Салават Щербаков) установили на Аллее славы Краснодарского военного училища, которое Филиппов окончил в 2006 году. В церемонии открытия принимали участие родители, вдова и дочь героя, представители властей Краснодара, ветеранских, общественных и патриотических организаций.
— Для нашего города почетно и значимо, что памятник майору Филиппову установлен в его родном училище в Краснодаре, где Роман учился покорять небо. Важно, чтобы о подвиге Романа Филиппова знали все будущие пилоты, курсанты училища, — отметил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.
— Своим подвигом майор Филиппов показал Родине и всему миру, что российский офицер непобедим и несгибаем, а русский солдат никогда не сдается. Бюст героя будет напоминать нашим курсантам о долге военных летчиков — защищать воздушные рубежи страны, не щадя своей жизни, — сказал и.о. начальника училища Олег Бучельников.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, памятник изготовлен и установлен за счет спонсоров, при участии администрации Краснодара и депутатов гордумы.
Российская Газета: последние новости
В США признали бессилие защитить союзников от "Искандера" Под Петербургом снесут нелегальный ТЦ с 15-летним "стажем" СМИ: Британия удвоила поставки оружия в нарушающие права человека страны
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии368
У Крымского моста появится конкурент78
Украина присвоила четыре санатория в Крыму140
Россия забрала деньги из США317
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение