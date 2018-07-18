Более 150 млн рублей сэкономило Правительство Нижегородской области по итогам торгов

Правительство Нижегородской области сэкономило 151,3 млн рублей по итогам торгов в июне. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона.

В июне текущего года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 166 процедур торгов. На выполнение работ по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог экономия составила 104,2 млн рублей, на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов — 10 млн рублей, услуг по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в регионе — 7,2 млн рублей.