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Более 150 млн рублей сэкономило Правительство Нижегородской области по итогам торгов
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Более 150 млн рублей сэкономило Правительство Нижегородской области по итогам торгов 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Правительство Нижегородской области сэкономило 151,3 млн рублей по итогам торгов в июне. Об этом сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона.
В июне текущего года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 166 процедур торгов. На выполнение работ по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог экономия составила 104,2 млн рублей, на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов — 10 млн рублей, услуг по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в регионе — 7,2 млн рублей.
Напомним, что в декабре 2017 года глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о важности сокращения административных барьеров для предпринимателей и более активного привлечения малого и среднего бизнеса к участию в госзакупках.
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