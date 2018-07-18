Бинбанк снизил ставку по потребкредитам

Бинбанк снизил на 1,1 процентного пункта ставку по кредитам «Потребительский» и «Рефинансирование» при заключении договора на срок от двух до семи лет, теперь она составляет 14,5% годовых.

При оформлении займа на один год, ставка по-прежнему варьируется от 10,49% до 17,49% годовых. Также изменения не коснулись условий для сотрудников бюджетной сферы: при сроке от двух до семи лет ставка составит 12,49% годовых.

Кредит предоставляется на сумму от 50 тыс. до 2 млн рублей без залога и поручительства. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 4 п. п. при сумме кредита свыше 300 тыс. рублей, и на 7 п. п. — при сумме кредита до 300 тыс. рублей. Также при подаче заявки онлайн на сайте банка применяется скидка в размере 0,5 п. п.

Продуктовый виджет

«Ставки по продуктам находятся ниже уровня среднерыночных значений, при этом банк применяет очень большую надбавку за отказ от личного страхования. При выборе кредита заемщикам стоит ориентироваться на ставку 14,5% годовых, так как она действует для широкого диапазона срока кредитования. Вероятность получить 10,49% годовых довольно мала. Во-первых, такая ставка действует только при кредитовании на один год, а значит, ежемесячный платеж будет составлять достаточно крупную сумму. Во-вторых, ставка определяется индивидуально и банк не раскрывает, каким условиям надо соответствовать заемщику чтобы получить минимальный процент», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.