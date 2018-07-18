Английские адвокаты потребовали от Луценко официальных извинений за Януковича

Причина, — заявления Луценко 23 мая 2018 года на заседании ООН о якобы причастности Януковича и его окружения к хищению $40 млрд долларов и $1.5 млрд Об этом изданию Украина.ру сообщила защита экс-президента.

В своем письме JHA LLP указывают на то, что ни одна страна мира вне Украины не выявила каких-либо средств или активов, принадлежащих Януковичу и не заморозила их. Кроме того, указывается, что ни в одной стране мира (включая Украину) в отношении Януковича не существует ни одного обвинения в хищении средств и ни одного судебного решения, доказывающего его вину, а в судебном процессе, с которым связано решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года Янукович не является ни обвиняемым, ни подозреваемым.

Английские адвокаты указали, что заявления Луценко являются клеветническими, нарушают право Януковича на презумпцию невиновности и процедуры Организации Объединенных Наций.

В связи с этим они настояли на том, чтобы Луценко «официально и публично извинился и отказался от этих обвинений» или предоставил адвокатам JHA LLP конкретные судебные решения в отношении Януковича, а не третьих лиц, подтверждающих его вину в хищении средств.

Адвокаты JHA LLP обратили внимание, что любой ответ Луценко, как и отсутствие ответа с его стороны, будут являться важным доказательством в существующих делах по обжалованию санкций ЕС , а также смогут быть использованы в судебных процессах против самого главы ГПУ.