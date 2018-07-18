Монетизация образования Как абитуриентам выбрать надёжный вуз

Внимание к деталям

Для абитуриента выбор вуза, в котором предстоит постигать азы профессии, — ответственный шаг, имеющий свои риски. Но обезопасить себя можно, если внимательно подойти к подбору высшего учебного заведения.

При выборе вуза в Рособр­надзоре советуют обратить внимание на три главных пунк­та: лицензия на право осуществления образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательных программ и устав университета. Все они должны находиться в свободном доступе на информационном стенде в вузе и на сайте организации в интернете. «Необходимо убедиться, что выбранная образовательная программа указана в приложении к лицензии этой организации, а соответствующая ей укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки — в приложении к свидетельству о государственной аккредитации образовательной деятельности. Также важно обратить внимание на срок действия свидетельства государственной аккредитации образовательной деятельности», — объясняет ведущий специалист отдела по связям с общественностью Рособр­надзора Илья Холстинин.

Изучая устав университета, следует посмотреть и на форму собственности организации — является вуз государственным или частным. Хотя, по большому счету, вне зависимости от этого главное, чтобы университет обладал всеми необходимыми документами, дающими ему право вести обучение, программы подготовки имели аккредитацию, а диплом был установленного государством образца. К тому же сейчас власти активно борются с вузами — «продавцами дипломов», и есть все основания надеяться, что среди университетов остались только самые надёжные. «Можем вспомнить статистику. За последние несколько лет Рос­обр­надзор мощно подчистил вузы, которые продавали дипломы. Туда легко поступить, получить корочки. Но дальше куда? Непонятно. Будем надеяться, что остались только вузы, дающие качественное образование», — прокомментировал ситуацию директор технического университета УГМК Вячеслав Лапин . И действительно, с 2013 года количество аккредитованных университетов и их филиалов уменьшилось с 2605 до 1100, а негосударственных — с 523 до 56.

Максимум информации

Не лишним будет изучить вуз «изнутри». Кроме традиционных методов проверки вроде дня открытых дверей, можно почитать отзывы об университете в интернете и социальных сетях, где представлены мнения студентов и выпускников. Интересующие вопросы можно задать и администраторам официальных групп вуза в социальных сетях.

Вместе с тем необходимо присмотреться к преподавателям, их квалификации и опыту. «Поступая в вуз, стоит посмотреть и на преподавательский состав. Эти данные находятся в открытом доступе в интернете. Можно узнать подробнее, что за образовательная программа, на какие предметы делается упор и кто их читает. Если это эксперты, профессионалы своего дела, то в такой вуз нужно бежать учиться. Потому что ничто не дает такого эффекта, как знания, полученные от настоящего специалиста», — рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Эксперты советуют максимально изучить информацию об университете. Сюда относятся и учебные планы, описания образовательных программ, материально-техническая оснащённость учебного процесса. «При поступлении на места с оплатой обучения важно заранее ознакомиться с договором на оказание платных образовательных услуг, проверить соответствие указанной в нём информации с действующими учредительными документами, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, убедиться, что указаны исчерпывающие условия о полном размере и условиях внесения оплаты за обучение, а также проверить права и обязанности обучающегося и обязательства образовательной организации, в том числе в части выдачи соответствующего документа об образовании», — пояснил ведущий специалист отдела по связям с общественностью Рос­обрнадзора Илья Холстинин.

Цифры покажут

Турции, Чехии, Одним из показателей качества обучения являются рейтинги, в которые попадает высшее учебное заведение. Кроме ранжирования вузов, они дают понять, например, уровень зарплат выпускников. Самыми авторитетными являются международные исследования, например, QS EECA University Rankings — рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. При его составлении учитываются академическая репутация вуза, оценки работодателей, соотношение преподавателей и студентов, доля иностранных педагогов и обучающихся, индекс цитирования научных статей. В 2018 году в этот рейтинг попали высшие учебные заведения Венгрии Казахстана и других стран. Отметились и университеты Екатеринбурга — УрФУ и УрГЭУ. Первый оказался на 48-й строчке, а второй занял позицию 251-300.

Или же другой рейтинг от британского издания «Times Higher Education», участниками которого в этом году стали вузы из 77 стран. Эксперты рассмотрели уровень обучения, научные исследования, международные отношения, соотношение учеников и преподавателей, мужчин и женщин, количество иностранных студентов. В нём УрФУ оказался в группе 1001+.

Следом по важности идут национальные рейтинги, например, «RAEX», ежегодно составляемый агентством «Эксперт РА». Его создатели опираются на данные статистики и опросов среди студентов, выпускников, работодателей и учёных. Оцениваются 45 показателей, такие как цитируемость научных работ, сотрудничество с работодателями, популярность вуза среди студентов, международные связи. В результате было составлено несколько списков лучших университетов по конкретным показателям — условия получения образования, востребованность выпускников, научно-исследовательская деятельность, а также один общий — топ-100. В 2018 году в «RAEX» попали только два вуза Екатеринбурга. Так, 12-ю строчку в топ-100 занял УрФУ, а 67-ю — УГМУ. В списке востребованности выпускников среди работодателей УрФУ оказался на 8-й позиции.

Упомянуть можно и мониторинг эффективности деятельности вузов от специалистов Минобрнауки : http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ В нём представлены подробные сведения об университете: средний балл ЕГЭ, численность олимпиадников, цитируемость публикаций, объём научных работ, количество иностранных студентов и преподавателей. Наиболее интересна информация об уровне трудоустраиваемости выпускников. Согласно данным мониторинга, на 2017 год этот показатель в УрГЭУ составил 85%, в УрФУ — 80%, а в УГГУ — 75%.

Качество диплома = зарплата

И, наконец, существуют локальные, возможно, не такие авторитетные, но не менее показательные исследования, проведённые частными компаниями. Так, аналитики одного из сайтов для поиска работы в 2018 году составили рейтинги российских вузов по уровню зарплат выпускников. В нём УрФУ занял 8-е место среди технических вузов и 11-е — среди экономических. По данным экспертов, в Москве выпускник ИТ-специальности УрФУ сможет рассчитывать на зарплату в 91 тыс. рублей, а экономической — 63 тыс. рублей. В топ экономических университетов попал и УрГЭУ, уровень зарплат его выпускников составляет 60 тыс. рублей.

Конечно, разбираться в цифрах долго и непросто, но обратить внимание на рейтинги всё же стоит. Если вуз становится их участником, это говорит об определённых достижениях в его работе.