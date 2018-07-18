Лечили рак — умерла от панкреатита: СК расследует гибель челябинки

Челябинске следователи изучают обстоятельства гибели пенсионерки, которая умерла от панкреатита после лечения рака поджелудочной железы. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного СУ СКР, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

В октябре 2017 года 62-летняя женщина попала в ГБУЗ Областную клиническую больницу №3 с жалобами на плохое самочувствие, рвоту и боли в животе. Лечащий врач счел, что у пациентки рак поджелудочной железы. В ноябре 2017 года ее выписали на амбулаторное лечение у хирурга и онколога по месту жительства. В этом же месяце, по инициативе родственников, пожилую челябинку госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение, где хирург назначил ей срочную операцию. После нескольких вмешательств медиков пациентка скончалась от хронического панкреатита.

"Данные по онкологии не подтверждены, что указывает на выбор неверной тактики лечения", — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи проверяют медицинскую документацию, а также допрашивают врачей больницы и дочь погибшей женщины, признанную потерпевшей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза: ее окончание запланировано на сентябрь 2018 года.