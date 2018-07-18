Ещё
Лечили рак — умерла от панкреатита: СК расследует гибель челябинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лечили рак — умерла от панкреатита: СК расследует гибель челябинки 

Уралинформбюро 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинске следователи изучают обстоятельства гибели пенсионерки, которая умерла от панкреатита после лечения рака поджелудочной железы. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного СУ СКР, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
В октябре 2017 года 62-летняя женщина попала в ГБУЗ Областную клиническую больницу №3 с жалобами на плохое самочувствие, рвоту и боли в животе. Лечащий врач счел, что у пациентки рак поджелудочной железы. В ноябре 2017 года ее выписали на амбулаторное лечение у хирурга и онколога по месту жительства. В этом же месяце, по инициативе родственников, пожилую челябинку госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение, где хирург назначил ей срочную операцию. После нескольких вмешательств медиков пациентка скончалась от хронического панкреатита.
"Данные по онкологии не подтверждены, что указывает на выбор неверной тактики лечения", — отметили в пресс-службе ведомства.
Следователи проверяют медицинскую документацию, а также допрашивают врачей больницы и дочь погибшей женщины, признанную потерпевшей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза: ее окончание запланировано на сентябрь 2018 года.
Уралинформбюро: последние новости
В Екатеринбурге два трамвая не поделили дорогу Вы все время пили пиво неправильно Средний Урал лидирует по числу ВИЧ-инфицированных в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии395
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе147
Украина присвоила четыре санатория в Крыму42
Рублю предсказали обвал116
Финалистку Missis World Russia забили молотком79
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение