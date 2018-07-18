В горном районе Ингушетии до конца лета откроется первый профессиональный скалодром

МАГАС , 18 июля. / ТАСС /. Первый в районе профессиональный скалодром откроется в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Джейрах в горном районе Ингушетии до конца лета. На данный момент ведется закупка оборудования и поиск тренера, сообщил ТАСС глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

"Профессиональный скалодром уже построен, его высота составляет восемь метров, осталось завершить последние штрихи и, думаю, до конца августа мы его запустим. В нем будут тренироваться ребята из всех окрестных школ высокогорных сел. Конечно, эти дети родились и выросли среди гор, но дополнительные навыки, особенно в плане безопасности, никому не помешают", — сказал Льянов.

По его словам, в строительстве скалодрома активно принимали участие подразделение МЧС Джейрахского района, пограничники и сотрудники районной администрации. После закупки оборудования и заключения договора с тренером скалодром будет официально открыт.