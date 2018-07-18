В горном районе Ингушетии до конца лета откроется первый профессиональный скалодром 

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Первый в районе профессиональный скалодром откроется в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Джейрах в горном районе Ингушетии до конца лета. На данный момент ведется закупка оборудования и поиск тренера, сообщил ТАСС глава Джейрахского района Ахмед Льянов.
"Профессиональный скалодром уже построен, его высота составляет восемь метров, осталось завершить последние штрихи и, думаю, до конца августа мы его запустим. В нем будут тренироваться ребята из всех окрестных школ высокогорных сел. Конечно, эти дети родились и выросли среди гор, но дополнительные навыки, особенно в плане безопасности, никому не помешают", — сказал Льянов.
По его словам, в строительстве скалодрома активно принимали участие подразделение МЧС Джейрахского района, пограничники и сотрудники районной администрации. После закупки оборудования и заключения договора с тренером скалодром будет официально открыт.
"В ближайшее время мне должны привезти все профессиональное оборудование, страховки, каски, одним словом все необходимое обмундирование начинающего скалолаза. Я уже нашел тренера в Северной Осетии, скоро заключим с ним договор, он будет приезжать в определенные дни и учить детей, возможно, здесь будут воспитаны новые альпинисты с мировым именем", — добавил глава района.