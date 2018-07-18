В Екатеринбурге за один месяц открылось три новых аптеки «Живика»

В поисках нужного лекарства в Екатеринбурге можно посетить несколько аптек и не найти то, что нужно. Наверняка, Вы знакомы с такой ситуацией не понаслышке. Еще один «больной» вопрос: стоимость лекарств, которая порой сильно отличается.

Новые аптеки

Предлагаем использовать другой путь: в последнее время все более популярный — заказать лекарства в интернет-аптеке. Выбираем проверенную и надежную аптечную сеть с низкими ценами, в которой исключена возможность присутствия подделок. Важно, чтобы аптеки находились в разных районах города и их было несколько — так будет удобнее забрать заказ.

Этим требованиям отвечает аптечная сеть «Живика», которая уже много лет пользуется популярностью у жителей уральской столицы благодаря низким ценам на лекарства и профессиональному обслуживанию.

Более 100 аптек сети открыто в Екатеринбурге. В июле открылось три новых аптеки «Живика» по адресам:

Победы, 53;Тверитина, 19;Челюскинцев, 19.

Низкие цены

Высокая популярность аптек позволяет удерживать низкие цены на лекарства и продавать многие товары почти по себестоимости. Так, в новых аптеках «Живика» в Екатеринбурге лекарства предлагаются с постоянными скидками до 10%, а на ограниченный ассортимент в период акции скидка достигает 40%.

С 16 — 30 июля 2018 года предоставляются скидки на лекарства до 30% в аптеке «Живика» по адресу ул. Тверитина, 19:

Кагоцел, 12 мг, 10 таблеток — 185 рублей;Лизобакт, 30 таблеток для рассасывания — 199 рублей;Кардиомагнил, 75+15.2 мг, 100 таблеток п/об пленочной — 165 рублей;Спазмалгон, 20 таблеток — 109 рублей;Супрастин, 25 мг, 20 таблеток — 95 рублей;Флюкостат, 150 мг, 1 капсула — 149 рублей.

Больше товаров по низким ценам.

С 16 — 30 июля 2018 года предоставляются скидки на лекарства до 40% в аптеке «Живика» по адресу ул. Челюскинцев, 19:

Но-шпа, 40 мг, 24 таблетки — 75 рублей;Тантум верде, спрей ддя местного применения, 0.255 мг/доза, флакон 30 мл. — 195 рублей;Эргоферон, 20 таблеток для рассасывания — 219 рублей;Магне в6, 50 таблеток п/об — 359 рублей;Смекта порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 3 г, 10 пакетиков, ванильный вкус — 105 рублей;Гексорал аэрозоль для местного применения, 0.2%, флакон 40 мл. — 199 рублей.

Больше товаров по низким ценам.

«Живика» в интернете

В ассортименте аптечной сети «Живика» более 17 000 товаров. Наряду с таблетками (например, Кагоцелом, Анальгином, Мезим форте), витаминами, представлены ортопедические товары, глюкометры, тонометры. Подгузники, молочные смеси, детское питание, БАДы, косметика Ля Рош Посей, Авен, Либридерм, Виши.

«Живика» сотрудничает с ведущими поставщиками лекарств. Все лекарственные средства поступают в аптеку со склада поставщиков, имеют необходимые сертификаты качества, хранятся с соблюдением температурных режимов и имеют хороший срок годности.

В чем преимущества интернет-аптеки? Экономия времени и денег — вы можете проверить сами!

Представьте, в любое удобное время вы можете зайти в интернет-аптеку «Живика», и с помощью простого и удобного поиска найти необходимое лекарство. Обратите внимание, что здесь есть полная информация о товаре: состав, инструкция по применению, а также фильтр по производителям лекарства. Далее — дело пары минут: выбираете товар и переходите в «Корзину». Здесь Вы узнаете наличие выбранного товара в аптеках Вашего города, и смотрите цены — от наименьшей к наибольшей. Здесь же указан срок годности товара — согласитесь, удобно?

Таким образом, вы можете найти и выбрать лекарство по самой низкой цене с большим сроком годности в вашем городе в интернет-аптеке «Живика» и выкупить в аптеке в течение следующих 36 часов в удобное для Вас время.

Внимание!

Помимо интернет-аптеки «Живика» онлайн-заказ можно сделать в мобильном приложении «Живика» для Андроид. Достаточно один раз бесплатно скачать и установить его на телефон.

Сравните цены — и приходите в новые аптеки «Живика» в Екатеринбурге, по адресам: Победы, 53; Тверитина, 19; Челюскинцев, 19. Аптеки открыты ежедневно с 8:00 до 22:00 часов, без перерывов и выходных.

Скоро открытие!

Этим летом откроются аптеки «Живика» по адресам: Энтузиастов, 27/Ст. Большевиков, 30; Куйбышева, 86/1; Комсомольская, 6; Сухоложская, 4; Бардина, 1; Мичурина, 212; Бородина, 24; 40-летия Комсомола, 10; Бардина, 25/2; Луначарского, 210б; Луначарского, 189; Бисертская, 133.

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