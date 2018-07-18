Школы Южного Урала на 100% обеспечат учебниками 

Вице-губернатор области Евгений Редин подтвердил, что в новом учебном году школы Челябинской области будут на 100% обеспечены бесплатными учебниками, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
Уже закуплены почти 1 миллион учебников. Попутно в министерстве образования и науки области пояснили, что продолжат работу по всё большему внедрению электронных учебников.
Министр образования и науки региона Александр Кузнецов подчеркнул, что это будут не отсканированные версии бумажных учебников, а совершенно новые пособия — с гиперссылками и другими возможностями, которые предоставляет электронный формат.