ВолгГМУ в 2018 году подготовит 258 врачей по целевому набору

Волгоградской области продолжается формирование паспортов по ключевым направлениям развития для участия в национальном проекте «Здравоохранение». Одним из них является кадровое обеспечение.

По данным пресс-службы губернатора, для пополнения коллективов кадрами в этой сфере в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За время работы этих проектов трудоустроены 392 врача и 121 специалист среднего звена. К слову, медработники со средним образованием в регионе обучаются за счет средств областного бюджета. В настоящее время в области трудятся более 9000 врачей и 22500 работников среднего звена. Добавим, национальный проект объединит региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, программы по развитию детского здравоохранения и сети первичных медицинских организаций.