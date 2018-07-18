Спасатель рассказал, как выплыть из опасного течения на Балтийском море

При купании в Балтийском море есть риск попасть в сильное течение и оказаться далеко от берега, этим летом уже зафиксированы смертельные случаи. Спасатель, старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска Юрий Лойко рассказал в интервью " Комсомольской правде Калининград " о том, как избежать опасности на море.

Как отметил Юрий Лойко, если течение начнёт утягивать, необходимо плыть не к берегу, а вдоль него — в таком случае высока вероятность, что человек попадёт на отмель и по ней выйдет на берег. В такой ситуации нужно постараться не паниковать, а следить за волной и вовремя делать вдох и нырять. Нельзя плыть против течения, нужно двигаться только в ту сторону, куда дует ветер.

"Течение мощное в самом начале. Там, дальше от берега, оно слабеет, и реально выйти. Только обязательно подать сигнал, кричать, звать помощь, не стесняясь. Если информация к спасателям с городского пляжа поступит, есть шанс, что успеют доехать и помочь. Спасатели не считают, что это не их территория. Они садятся в машину и прямо по пляжу едут на место происшествия. Если информация поступила вовремя, человека спасают", — отметил Юрий.

Лойко также назвал опасные для купания места в Калининградской области . «Есть несколько мест, где периодически тонут люди и где нет спасателей. Это посёлок Мечниково, район Гвардейского бульвара, район у госпиталя в посёлке Павлово, посёлок Коса, район заставы со стороны Калининграда, район бывшего химполигона и район, который называют „Десятый километр“. Ещё есть промежуток от Северного мола до городского пляжа. Но туда, бывает, спасатели успевают доехать», — добавил Юрий Лойко.

В эти выходные житель Светлого спас тонущих детей и мужчину, которые купались в море недалеко от Балтийска. Их затянуло сильное течение вблизи берега.