Власти Челябинской области ликвидируют очередь в детсады для малышей за два года 

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской области за два года увеличат почти на 40% количество мест (на 2,5 тыс.) в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, что позволит ликвидировать очередь в эти заведения. Об этом в среду журналистам сообщил областной министр образования Александр Кузнецов.
"Сегодня в 23-х из 43-х муниципалитетов Челябинской области очереди в детские сады для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет нет. В остальных муниципалитетах охват составляет 60 с небольшим процентов, включая крупные муниципалитеты Челябинск и Магнитогорск. 2020 год станет финальным для решения проблемы этой очереди, потребность будет закрыта", — сказал министр.
По словам первого заместителя губернатора Евгения Редина, в 2018-2019 гг. в Челябинской области будет дополнительно открыто 2,5 тыс. мест в детских садах для детей названного возраста. На это будет потрачено 1,68 млрд рублей, в том числе 840 млн из областного бюджета и еще столько же — из федерального.