Власти Челябинской области ликвидируют очередь в детсады для малышей за два года

"Сегодня в 23-х из 43-х муниципалитетов Челябинской области очереди в детские сады для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет нет. В остальных муниципалитетах охват составляет 60 с небольшим процентов, включая крупные муниципалитеты Челябинск и Магнитогорск . 2020 год станет финальным для решения проблемы этой очереди, потребность будет закрыта", — сказал министр.

По словам первого заместителя губернатора Евгения Редина, в 2018-2019 гг. в Челябинской области будет дополнительно открыто 2,5 тыс. мест в детских садах для детей названного возраста. На это будет потрачено 1,68 млрд рублей, в том числе 840 млн из областного бюджета и еще столько же — из федерального.