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Контейнерные перевозки рыбы планируется организовать со станции Большой Камень (Приморье) в центральные регионы России
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Контейнерные перевозки рыбы планируется организовать со станции Большой Камень (Приморье) в центральные регионы России 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Производство рыбной продукции в Большом Камне начнется в сентябре 2019 года. По словам руководителя направления планирования и экономического анализа ГК «Доброфлот» Николая Дубинина, завод по выпуску филе, фарша, рыбной муки, рыбного жира мощностью более 110 т в сутки будет работать на парном и мороженом минтае. Для хранения сырья и продукции построят холодильник, рассчитанный на единовременное размещение 15 тыс. т морепродуктов.
Компания намерена использовать новый метод транспортировки. «Вместо вагонов будут использоваться рефконтейнеры, которые из Большого Камня доставят замороженную продукцию в центральную часть страны», — уточнил представитель «Доброфлота».
Стоит сказать, недалеко от Большого Камня на станции Артем-Приморский-1 завершилось обустройство терминальной площадки под обработку рефрижераторных контейнеров. Ранее техническое оснащение грузового двора станции не позволяло удовлетворять спрос клиентуры при набирающих в регионе темпах перевозки скоропортящихся грузов, в первую очередь морепродуктов. В итоге специализированные мощности пришлось расширять, теперь площадка имеет постоянное энергообеспечение, здесь установлена трансформаторная подстанция, вдвое увеличено число розеток — терминал располагает возможностью одновременного подключения до 100 рефконтейнеров.
Добавим, на сети сокращается количество вагонного парка, годного для перевозки скоропортящихся грузов. Из-за старения рефрижераторных секций (1975-1990 годов постройки) по сравнению с 5-летней давностью среднее их наличие на Дальневосточной магистрали сократилось почти в три раза. Как следствие, растет доля погрузки морепродуктов в рефконтейнерах.
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