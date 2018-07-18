Вячеслав Макаров рассказал о студенческих отрядах в Петербурге

Законодательное собрание Северной столицы готовит поправки ко второму чтению проекта закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Санкт-Петербурге». После его принятия в городе будут сформированы реестры студотрядов, и этим молодежным объединениям окажут реальную поддержку.

По словам председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, в настоящее время в городе функционируют около 100 таких трудовых объединений, которые работают в разных направлениях — от строительства социальных и спортивных объектов и участия в археологических экспедициях до помощи в проведении детской оздоровительной компании и других социальных программ.