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Вячеслав Макаров рассказал о студенческих отрядах в Петербурге
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Вячеслав Макаров рассказал о студенческих отрядах в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Законодательное собрание Северной столицы готовит поправки ко второму чтению проекта закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Санкт-Петербурге». После его принятия в городе будут сформированы реестры студотрядов, и этим молодежным объединениям окажут реальную поддержку.
По словам председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, в настоящее время в городе функционируют около 100 таких трудовых объединений, которые работают в разных направлениях — от строительства социальных и спортивных объектов и участия в археологических экспедициях до помощи в проведении детской оздоровительной компании и других социальных программ.
«Участники студенческих отрядов вносят свой вклад в развитие экономики и социальной сферы, как Петербурга, так и других регионов страны, — уверен Макаров. — Считаю, что закон о поддержке студенческих отрядов необходим нашему городу. Это работа на будущее. Такой документ позволит городским властям оказывать студенческим отрядам реальную помощь, как в организации, так и финансировании их деятельности. Практика показывает, что работа в студенческих отрядах является важным инструментом патриотического воспитания подрастающего поколения, возможностью привить молодым людям новые трудовые навыки, дать им практический опыт работы в коллективе. Именно здесь рождается крепкая дружба, которую многие стройотрядовцы бережно хранят всю жизнь».
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