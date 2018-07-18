Замглавы СК, расследовавшего беспорядки в Ереване в 2008 году, уволили

Арутюнян в 2008-2011 годах возглавлял следственную группу по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

"Освободить Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника управления по расследованию особо важных дел по собственному желанию", — говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте СК.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном , который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну , тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.