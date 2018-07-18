Проведено 120 рейдов по пресечению несанкционированной торговли

В Обручевском районе в целях усиления мер по недопущению фактов возникающей несанкционированной торговли на территории района создана Мобильная группа.

В целях пресечения несанкционированной торговли с начала года по настоящее время на территории района проведено 120 рейдов, выявлено 48 фактов ведения несанкционированной торговли, 48 физических лица привлечены к административной ответственности, наложено адм. штрафов на сумму 122 500 руб. взыскано 97 500 руб. С начала года по вопросу незаконной торговли на портал «Наш город» поступило 34 обращение, по 30 факты подтвердились. На постоянном контроле находятся следующие адреса: Профсоюзная ул. 78, стр. 1; Профсоюзная ул., д. 58/32 и 56, Ленинский проспект, д. 99.

Для усиления мер по недопущению фактов возникающей несанкционированной торговли сотрудниками управы: в постоянном режиме осуществляется мониторинг, в т.ч. с помощью городских камер видеонаблюдения; оперативно реагируют на информацию жителей по фактам несанкционированной торговли; проводится разъяснительная работа с гражданами, осуществляющими незаконную торговлю о возможности получения торгового места на ярмарках выходного дня на безвозмездной основе при подаче заявки в электронном виде на портале Государственных услуг.