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Названы 15 самых креативных городов России
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Названы 15 самых креативных городов России 

RB.ru 58 минут назад
Фото: RB.ru
Креативный капитал — это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора, которые позволяют привлекать представителей креативных профессий.
Авторы надеются, что рейтинг позволит оценить и сопоставить потенциал наиболее динамичных городов России в перспективе их экономической модернизации и инвестиционной привлекательности.
Рейтинг включает в себя группу показателей:
город — экономическое положение, культурная жизнь, городское окружение, образовательная среда,
люди — активность, образованность, открытость, креативность,
бизнес — креативные ресурсы, масштаб креативной экономики,
власть — поддержка бизнеса, поддержка бюджетных сфер, открытость власти,
бренды — медиавлияние города, уровень брендов, имиджевая привлекательность города.
Москва лидирует в трех из пяти группы, в остальных двух первое место занимает Санкт-Петербург — это группа «люди» и «власть». Третье место занимают разные города: Екатеринбург в группах «город» и «бизнес», Казань — «люди» и «бренды», Тюмень — «власть».
Последнее место чаще других занимают Омск и Уфа. Так, Омск хуже других в группах «город» и «люди», Уфа — «власть» и «бренды», а в группе «бизнес» последнее место забрал Великий Новгород.
Составители исследования пришли к выводу, что наибольший вклад в креативный капитал вносят экономическое положение города, поддержка бюджетных сфер и медиапредставленность города. Наименьший — образованность, креативные ресурсы и поддержка бизнеса.
15 самых «креативных» городов России:
Москва
Санкт-Петербург
Казань
Екатеринбург
Новосибирск
Тюмень
Краснодар
Владивосток
Калининград
Пермь
Нижний Новгород
Воронеж
Великий Новгород
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