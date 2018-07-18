Названы 15 самых креативных городов России

Креативный капитал — это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора, которые позволяют привлекать представителей креативных профессий.

Авторы надеются, что рейтинг позволит оценить и сопоставить потенциал наиболее динамичных городов России в перспективе их экономической модернизации и инвестиционной привлекательности.

Рейтинг включает в себя группу показателей:

город — экономическое положение, культурная жизнь, городское окружение, образовательная среда,

люди — активность, образованность, открытость, креативность,

бизнес — креативные ресурсы, масштаб креативной экономики,

власть — поддержка бизнеса, поддержка бюджетных сфер, открытость власти,

бренды — медиавлияние города, уровень брендов, имиджевая привлекательность города.

Москва лидирует в трех из пяти группы, в остальных двух первое место занимает Санкт-Петербург — это группа «люди» и «власть». Третье место занимают разные города: Екатеринбург в группах «город» и «бизнес», Казань — «люди» и «бренды», Тюмень — «власть».

Последнее место чаще других занимают Омск Уфа . Так, Омск хуже других в группах «город» и «люди», Уфа — «власть» и «бренды», а в группе «бизнес» последнее место забрал Великий Новгород.

Составители исследования пришли к выводу, что наибольший вклад в креативный капитал вносят экономическое положение города, поддержка бюджетных сфер и медиапредставленность города. Наименьший — образованность, креативные ресурсы и поддержка бизнеса.

15 самых «креативных» городов России:

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Тюмень

Нижний Новгород

Воронеж

Великий Новгород