Воронежцам отказали в регистрации недвижимости из-за буквы «ё»

Есть определенные правила, по которым присваивают и употребляют наименования объектов. Федеральный закон не допускает самовольной замены или искажения таких слов. Правильное написание заносится в государственный информационный ресурс — каталог географических наименований. С предложением изменить какое-нибудь название или присвоить объекту понравившееся имя может выступить как орган власти, так и любой гражданин. Но официально одобрить предложение — даже если оно касается одной буквы, окончания слова или дефиса — можно только по решению правительства РФ либо по указу президента.

В нормативных правовых актах Воронежской области встречаются ошибки: одно и то же место может быть названо по-разному. В регионе 1731 населенный пункт, и 39 из них в документах проходят под иными, чем в федеральном каталоге, наименованиями. Облдума присваивала некоторым поселениям новые имена, «забыв», что такие решения принимаются только в высшем эшелоне власти. Например, хутор Касьянов в свое время переименовали в хутор Дубинин, внеся новое название в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве», во все учетные, статистические документы и реестры Воронежской области. В федеральном каталоге он так и остался Касьяновым. Есть случаи, когда депутаты самовольно поменяли статус населенного пункта. Так село Новиковское превратилось в хутор Новиковский.

Вдобавок у 68 воронежских поселений есть в написании коварная буква «ё». Она отражает реальное произношение таких названий, как Зеленёвка, Берёзовка, Зелёный Луг или Мечётка. Все бы ничего — в федеральном атласе таких названий полно. Но в старых советских справочниках об административно-территориальном делении Воронежской области (1959, 1972 и 1982 годы) именно эти села написаны через «е». Точно так же они зарегистрированы в каталоге географических названий РФ

У 68 поселений есть в написании коварная буква «ё»: из-за нее людям бывает сложно оформить права на объекты недвижимости

Из-за разночтений в документах людям бывает сложно оформить права на объекты недвижимости, отметила руководитель областного управления Росреестра Елена Перегудова:

— С этим столкнулась, к примеру, жительница поселка Охрового Завода в 2016 году. Она не могла вступить в наследство из-за разночтений в наименовании населенного пункта по месту нахождения объекта. В уставе Журавского сельского поселения употреблялось название «поселок Охрзавода». Между тем согласно закону Воронежской области от 12.11.2004 № 70-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского, Воробьевского, Кантемировского районов» в состав Журавского сельского поселения входит «Поселок Охрового Завода».

Сложности возникают также у инвесторов и различных властных структур — допустим, при регистрации прав собственности на участки.

На оперативном совещании в правительстве региона Елена Перегудова предложила привести к единому образцу данные, которые имеются в разных органах власти и местного самоуправления, в паспортно-визовой службе и загсах, органах госрегистрации прав и кадастрового учета. Врио губернатора области Александр Гусев дал соответствующее поручение.

Кстати

За нарушение законодательства о наименованиях географических объектов предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 19.10 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами правил присвоения и употребления наименований географических объектов влечет за собой штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.