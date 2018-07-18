А. Хрипун: Смертность от острого инфаркта в Москве снизилась вдвое после создания «инфарктной сети»

Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках Московского урбанистического форума.

«Те сети, которые мы создали, демонстрируют пользу для конкретного москвича. Если, например, москвич чувствует признаки коронарного неблагополучия и в течение пяти-семи секунд дозванивается до диспетчера «скорой помощи», приезжает бригада уже ориентированная, что там есть сосудистая катастрофа, и ведет его туда, где есть свободный операционный стол. В итоге сеть, созданная для москвича, позволила уменьшить количество смертей. Летальность от острого инфаркта миокарда снизилась в два раза, и мы сегодня имеем совершенно европейские показатели — 6,2 по этому году», — пояснил А. Хрипун.

По его словам, к настоящему времени в Москве также сформирована «акушерская сеть», идет работа над формированием «онкологической сети».

«Это предмет нашей повседневной работы. Мы формируем «онкологическую сеть», сформировали «акушерскую сеть» и не собираемся на этом останавливаться», — добавил глава Депздрава.

В «инфарктную сеть» входят сосудистые центры, специализирующиется на экстренной помощи пациентам, перенесшим инфаркта миокарда. Центры работают в структурах городских многопрофильных стационаров, которые рассредоточены по всей территории Москвы.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля 2018 г. в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.