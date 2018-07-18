Маслянинец с татуировками пропал в Новосибирской области

Помощь в поиске и распространении информации просит поисковый отряд «Лиза Алерт». 43-летний житель Маслянино ушел из дома 13 июля и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост пропавшего 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, стрижка короткая. Одет в темные спортивные брюки, яркую футболку и кроссовки. Особые приметы: татуировки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.