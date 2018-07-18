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Маслянинец с татуировками пропал в Новосибирской области
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Маслянинец с татуировками пропал в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 55 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Помощь в поиске и распространении информации просит поисковый отряд «Лиза Алерт». 43-летний житель Маслянино ушел из дома 13 июля и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Рост пропавшего 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, стрижка короткая. Одет в темные спортивные брюки, яркую футболку и кроссовки. Особые приметы: татуировки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
К сожалению, не все истории с исчезновением имеют счастливый финал. Так, для Новосибирской области прошедший год, в том числе, запомнился резко увеличившимся количеством пропавших людей. «Почему они так часто пропадают?», — беспокоятся комментаторы под очередным постом о пропавшем. Большинство, к счастью, находились здоровыми и вполне благополучными, но повезло не всем.
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