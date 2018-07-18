Тысячи ростовских домов до конца недели останутся без электричества

Отключения коснутся всех районов города

Ростовские энергетики сообщают об очередных отключениях света в донской столицы. Из-за плановых работ по предотвращению аварийных ситуаций на подстанциях, с середины недели в разных районах города множество домов останется без электричества.

Публикуем полный список адресов.

В среду, 18 июля, с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах на:

Стартовой, 8/1 Д/С,10,12,12/1,14,14/2,16/1;

Планетной, 2 А;

37-линии, 51-91;

2-ой Пролетарской, 52/54,63-75;

Красногвардейской, 2-32, 1-31;

Владикавказской, 1-23, 4-28;

Бондаренко, 16-20.

В тот же день с 9:30 до 15:00 без света останутся дома по улицам:

Большая Садовая, 124, 124 Д, 126;

Социалистическая, 143, 145, 147;

Петровская 25, 27.

В четверг, 19 июля, с 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах на:

Кумженская, 1-9, 2-18;

Подтелкова, 33-51;

Сухумский, 2, 18;

Таврическая, 2-20, 1-31;

Джамбульский, 13, 17А, 18-22, 22А;

Пермская, 3-45, 2-46;

Павленко, 11-15, 16-22;

Малюгиной, 238-272;

Филимоновская, 263-275, 220-230;

Журавлёва, 139-151, 158-160;

Владикавказская, 25-47, 30-58;

Самойловская, 6-24, 1-3;

Полевая, 3-23;

Красногвардейская, 33-55, 36-52;

Муравьёва, 29-79, 30-58;

Волгоградская, 25-49, 28-52;

Пестеля, 55-87, 54-82;

Маркова, 1-37, 34-78;

Краснофлотский, 22;

Искусственная, 29;

18-я линия, 1-23, 2-28;

Майская, 7-23,8-12;

Мечникова, 43 (НИИАП);

Подтелкова, 51;

Сухумский;

Джамбульский;

Вавилова, 56-88, 69-85;

Королева, 1 Б, В, Г;

Неклиновская; Смелая; Ольгинская; Облиевская; Полоцкая; Монтажная; Днепроградская; Инженерная; Радиаторный; Изыскательский; С/Т «Импульс»; С/Т «Ригель».

Также в четверг с 9:00 до 13:00 электричество отключат в домах по адресам: Амбулаторная, 53-115, 153;

Булановский, 1-31, 2-54;

Демьяна Бедного, 1-29, 2-30;

Деревянко, 1-27, 2-44;

Подгорная, 1-57, 2-58;

Саперный Спуск, 1-49, 2-52;

Марийский, 1-21, 2-30;

Перекопская, 1-59, 2-78;

Глиссерный, 1-53, 2-52;

ОГПУ, 1-13;

Пинский, 1-13, 2-16;

Портовая, 87-207, 106-164;

Шефский Спуск, 1-61, 2-58;

Авроры, 1-25, 4-20;

Декабристов, 1-17;

Луначарского, 6-8;

Маратовский, 1-5, 2-10;

Новосибирский, 1-19, 2-26;

Осоавиахимовский, 1-7, 2-8;

Поповского, 1-25, 2-34;

Рабочий, 1-13; 2-14;

Самошкина, 1-29, 10-38;

Гастелло, 1-19, 2-18;

Гудермесский, 2-16, 3-7;

Днепростроевская, 7-33;

Ермака, 1-33, 2-44, 44 А;

Народный, 1-3, 6-8.

С 9:00 до 14:00 19 июляо бесточат дома на:

Тарновского-Терлецкого, 65-97, 84-102;

Севастопольской, 65-121, 68-110;

Тульской, 47-115,56-104;

Ташкентской, 9-25, 8-22;

ул. Автодорной;

Владивостокском, 31-49,54-78.

В пятницу, 20 июля, с 9:00 до 17:00 придется потерпеть без света жителям домов по:

Мечникова, 43 (НИИАП);

Подтелкова, 39-51;

Пермская; Сухумский; Джамбульский;

Краснофлотский, 22;

Искусственная, 29 В этот же день с 9:00 до 14:00 электричество отключат в домах на:

Борисогллебской, 58-72, 73-93;

Тракторной, 51-85, 36-46 А;

Иловайской, 38-64, 31-51;

Курильском;

Экскаваторном.