Тысячи ростовских домов до конца недели останутся без электричества 

Отключения коснутся всех районов города
Ростовские энергетики сообщают об очередных отключениях света в донской столицы. Из-за плановых работ по предотвращению аварийных ситуаций на подстанциях, с середины недели в разных районах города множество домов останется без электричества.
Публикуем полный список адресов.
В среду, 18 июля, с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах на:
Стартовой, 8/1 Д/С,10,12,12/1,14,14/2,16/1;
Планетной, 2 А;
37-линии, 51-91;
2-ой Пролетарской, 52/54,63-75;
Красногвардейской, 2-32, 1-31;
Владикавказской, 1-23, 4-28;
Бондаренко, 16-20.
В тот же день с 9:30 до 15:00 без света останутся дома по улицам:
Большая Садовая, 124, 124 Д, 126;
Социалистическая, 143, 145, 147;
Петровская 25, 27.
В четверг, 19 июля, с 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах на:
Кумженская, 1-9, 2-18;
Подтелкова, 33-51;
Сухумский, 2, 18;
Таврическая, 2-20, 1-31;
Джамбульский, 13, 17А, 18-22, 22А;
Пермская, 3-45, 2-46;
Павленко, 11-15, 16-22;
Малюгиной, 238-272;
Филимоновская, 263-275, 220-230;
Журавлёва, 139-151, 158-160;
Владикавказская, 25-47, 30-58;
Самойловская, 6-24, 1-3;
Полевая, 3-23;
Красногвардейская, 33-55, 36-52;
Муравьёва, 29-79, 30-58;
Волгоградская, 25-49, 28-52;
Пестеля, 55-87, 54-82;
Маркова, 1-37, 34-78;
Краснофлотский, 22;
Искусственная, 29;
18-я линия, 1-23, 2-28;
Майская, 7-23,8-12;
Мечникова, 43 (НИИАП);
Подтелкова, 51;
Сухумский;
Джамбульский;
Вавилова, 56-88, 69-85;
Королева, 1 Б, В, Г;
Неклиновская; Смелая; Ольгинская; Облиевская; Полоцкая; Монтажная; Днепроградская; Инженерная; Радиаторный; Изыскательский; С/Т «Импульс»; С/Т «Ригель».
Также в четверг с 9:00 до 13:00 электричество отключат в домах по адресам: Амбулаторная, 53-115, 153;
Булановский, 1-31, 2-54;
Демьяна Бедного, 1-29, 2-30;
Деревянко, 1-27, 2-44;
Подгорная, 1-57, 2-58;
Саперный Спуск, 1-49, 2-52;
Марийский, 1-21, 2-30;
Перекопская, 1-59, 2-78;
Глиссерный, 1-53, 2-52;
ОГПУ, 1-13;
Пинский, 1-13, 2-16;
Портовая, 87-207, 106-164;
Шефский Спуск, 1-61, 2-58;
Авроры, 1-25, 4-20;
Декабристов, 1-17;
Луначарского, 6-8;
Маратовский, 1-5, 2-10;
Новосибирский, 1-19, 2-26;
Осоавиахимовский, 1-7, 2-8;
Поповского, 1-25, 2-34;
Рабочий, 1-13; 2-14;
Самошкина, 1-29, 10-38;
Гастелло, 1-19, 2-18;
Гудермесский, 2-16, 3-7;
Днепростроевская, 7-33;
Ермака, 1-33, 2-44, 44 А;
Народный, 1-3, 6-8.
С 9:00 до 14:00 19 июляо бесточат дома на:
Тарновского-Терлецкого, 65-97, 84-102;
Севастопольской, 65-121, 68-110;
Тульской, 47-115,56-104;
Ташкентской, 9-25, 8-22;
ул. Автодорной;
Владивостокском, 31-49,54-78.
В пятницу, 20 июля, с 9:00 до 17:00 придется потерпеть без света жителям домов по:
Мечникова, 43 (НИИАП);
Подтелкова, 39-51;
Пермская; Сухумский; Джамбульский;
Краснофлотский, 22;
Искусственная, 29 В этот же день с 9:00 до 14:00 электричество отключат в домах на:
Борисогллебской, 58-72, 73-93;
Тракторной, 51-85, 36-46 А;
Иловайской, 38-64, 31-51;
Курильском;
Экскаваторном.