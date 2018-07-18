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AUTODIS ESCH / MERSCH станет первым дистрибьютором Borgward в Люксембурге
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AUTODIS ESCH / MERSCH станет первым дистрибьютором Borgward в Люксембурге 

ТАСС 56 минут назад
ШТУТГАРТ, Германия, July 17, 2018/PRNewswire/ — Люксембургская компания AUTODIS ESCH / MERSCH станет первым дистрибьютором Borgward в Европе. Автопроизводитель, штаб-квартира которого находится в Штутгарте, заявил об этом во вторник. «AUTODIS ESCH / MERSCH — известная компания, чей опыт работы на рынке исчисляется десятилетиями. Мы рады тому, что именно ее сотрудники будут оказывать в Люксембурге услуги по продаже и обслуживанию от имени Borgward», — сказал Джеральд Лаутеншлагер, исполнительный директор European Operations в Borgward Group AG.
"Мы убеждены, что легендарный бренд Borgward продолжит развиваться, опираясь на свои прошлые успехи, а мы с радостью поможем ему в этом на территории Люксембурга", — сказал Марк Граас, генеральный директор AUTODIS ESCH / MERSCH. Запуск бренда Borgward также символизирует возвращение этой марки в Люксембург, где автомобильная компания продавала модели Borgward, Lloyd и Goliath еще в 1950-х годах.
Grass Group торгует автомобилями с 1926 года. В AUTODIS ESCH / MERSCH работают 127 человек, которые в прошлом году заработали 72 млн евро для компании, продав около 4 500 автомобилей.
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