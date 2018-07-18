Арбитражный суд поддержал УФАС Подмосковья в споре с испытательным полигоном для авиации

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о нарушении ФКП «ГкНИПАС» Закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Изидолг» на бездействие ФКП «ГкНИПАС» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на закупку мебели. По результатам рассмотрения жалобы, Управление признало жалобу Общества частично обоснованной.

«Не согласившись с указанным решением, ФКП «ГкНИПАС» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал Обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.