Ижевск без главы: как отсутствие градоначальника отразилось на городском хозяйстве?

С 3 мая Ижевск официально без руководителя: экс-глава города Юрий Тюрин написал заявление об отставке, а выборы нового градоначальника, которые должны были пройти еще в июне, отодвинулись аж на август. Для большинства горожан, судя по нашим опросам, ничего не изменилось: 79% ижевчан на вопрос Заметили ли вы отсутствие в Ижевске градоначальника ответили: Нет, все осталось по-прежнему *. Но так ли это на самом деле? И справляется ли город без главы? Разбираемся вместе с экспертами.

Что изменилось?

Наиболее яркое изменение за последние пару месяцев, что город живет без главы, это внимание к столице республиканских властей, в частности, премьер министра Удмуртии Ярослава Семенова. Председатель правительства республики (как Семенов , так и его предшественники) всегда неофициально курировал Ижевск. Но сейчас управление столицей перешло практически в ручное. Пример тому Семенов теперь присутствует на аппаратных и оперативных совещаниях. Эксперты считают, что такой подход республиканской власти к работе администрации города только усилится, но ни к чему хорошему в итоге не приведет.

В конечном счете муниципалитет переложит все происходящее на местах на республику, а республика может не справиться. Попытка влезть везде приведет к коллапсу управления, уверен политтехнолог Павел Заболотских.

При этом эксперты считают, что можно было бы обойтись и без республиканской руки, ведь администрация Ижевска налаженный механизм, который в состоянии работать самостоятельно. Вопрос только в том, насколько этой инерции хватит и возможно ли, чтобы столица республики развивалась автономно, без поддержки региона?

Один из важнейших вопросов ремонт дорог также зависит напрямую от налаженных отношений руководителей республики и Ижевска: без дотаций из бюджета региона и страны объем работ уменьшится в разы Где провисаем?

Если посмотреть на основные проблемные места города, то становится понятно: присутствие или отсутствие главы города на решение большинства острых вопросов никак не влияет. В этом году, например, согласно докладу замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергея Чернышева , город готовится к отопительному сезону 2018-2019 года с опережением, готовность составляет 15%.

Работы на таких важных социальных объектах, как детский сад на Баранова и поликлиника в Ленинском районе, также ведутся, поскольку строительство обеспечивается федеральным финансированием. Отметим, что полномочия по ключевым направлениям, таким как выдача разрешений на строительство, ремонт дорог, переданы республиканским властям, поэтому отсутствие главы Ижевска негативно повлиять на них не может.

Но эксперты едины в другом: глава города все же нужен, причем такой, который устроит прежде всего республиканскую власть. Причина проста: Ижевск очень сильно зависит от республики. Его бюджет дотационный. Например, только в 2017 году на подготовку детских дошкольных учреждений город направил около 62 млн рублей. Большая часть этих денег из Удмуртии. Неудобному главе города, конечно, в деньгах не откажут, но проблемы создать могут.

Зависимость Ижевска от республиканских властей на днях получила еще одно подтверждение. Правительство Удмуртии выделило городу бюджетный кредит в размере 100 млн рублей. Деньги направят на наиболее проблемные места: подготовку школ и детских садов к новому учебному году, содержание дорог и благоустройство города.

Отсутствие главы сказывается на городе далеко не самым лучшим образом, считает директор медиагруппы Центр Анастасия Власова . Да, руководители управлений, конечно, могут и самостоятельно вести текущую работу по той же подготовке города к зиме. Но для Ижевска важны стратегия, развитие, решение накопившихся системных проблем. Без главы все эти вопросы даже рассматриваться не будут. Это касается и отношений с республикой. Пока зачастую складывается впечатление, что там, возможно, не до конца понимают городские проблемы (за исключением, пожалуй, премьера Семенова, который пытается лично разгрести накопившиеся у города проблемы). Последний пример кредит в 100 млн рублей, предназначенный в том числе на подготовку школ и садиков к учебному году, выдан в середине июля. Очевидно, что за оставшийся месяц провести на эти деньги качественные ремонты нереально. Поэтому в задачи главы входит и лоббирование интересов столицы на уровне региона. Но это не означает, что при выборе должно учитываться только мнение республиканского руководства. Правильно было бы и у горожан спросить, кого из претендентов они считают главой, которому доверяют.

79%* горожан, по данным опроса, не заметили отсутствия главы города на протяжении мая и июня.

*Опрос проведен в группе Я люблю Ижевск ВКонтакте, проголосовали 1049 человек

Что будет дальше?

После ухода Юрия Тюрина был объявлен конкурс по выбору нового градоначальника. Сначала его решили провести в самые сжатые сроки и уже через месяц 8 июня комиссия из 12 человек должна была собеседовать 13 кандидатов, подавших заявки на высокий пост. Однако 8 июня конкурс так и не состоялся. Теперь конкурсная комиссия должна собраться и отсмотреть кандидатов 10 августа.

ВАЖНО!

Дебаты кандидатов 21 июля в пресс-центре медиагруппы Центр пройдут открытые дебаты кандидатов на пост главы Ижевска. Приглашены на них все будущие участники конкурсного отбора, общественники и представители власти. Следить за дебатами можно в сообществе Я люблю Ижевск ВКонтакте с 11 до 13 часов будет организована прямая трансляция.