Предстоящий ивент добавит в Destiny 2 прогрессивную броню

31 июля в MMOFPS Destiny 2 начнется мероприятие «Солнцестояние героев». И сегодня у нас есть возможность узнать, что стоит ожидать от этого ивента.

В центральном районе Башни вы обнаружите новую статую. Если дотронуться до нее, то тогда вашему герою выдадут специальный набор брони, который удастся прокачать (до 400 уровня силы) с помощью серии квестов. Также станут доступны пять дополнительных Триумов, представленные в виде внутриигровых контраков. Выполнив их, вы получите тематические награды и различные бонусы. Вдобавок ко всему, вам удастся заработать энграммы Солнцестояния (через обычные уровни и ивент), содержащие скины для Призрака, необычные «байки» и эмоции.