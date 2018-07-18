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Предстоящий ивент добавит в Destiny 2 прогрессивную броню
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Предстоящий ивент добавит в Destiny 2 прогрессивную броню 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
31 июля в MMOFPS Destiny 2 начнется мероприятие «Солнцестояние героев». И сегодня у нас есть возможность узнать, что стоит ожидать от этого ивента.
В центральном районе Башни вы обнаружите новую статую. Если дотронуться до нее, то тогда вашему герою выдадут специальный набор брони, который удастся прокачать (до 400 уровня силы) с помощью серии квестов. Также станут доступны пять дополнительных Триумов, представленные в виде внутриигровых контраков. Выполнив их, вы получите тематические награды и различные бонусы. Вдобавок ко всему, вам удастся заработать энграммы Солнцестояния (через обычные уровни и ивент), содержащие скины для Призрака, необычные «байки» и эмоции.
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