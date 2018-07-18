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В ближайшее время «Барселона» намерена расстаться с тремя игроками
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В ближайшее время «Барселона» намерена расстаться с тремя игроками 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям источника, «сине-гранатовые» планируют в течение недели-двух расстаться с защитниками Марлоном и Алейшем Видалем, а также вингером Хосе Арнаисом. С их продажи клуб планирует выручить порядка 35-40 миллионов евро.
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