В ближайшее время «Барселона» намерена расстаться с тремя игроками

Так, по сведениям источника, «сине-гранатовые» планируют в течение недели-двух расстаться с защитниками Марлоном и Алейшем Видалем, а также вингером Хосе Арнаисом. С их продажи клуб планирует выручить порядка 35-40 миллионов евро.