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«Локомотив» близок к подписанию защитника «Барселоны»
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«Локомотив» близок к подписанию защитника «Барселоны» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 28-летнего бека «сине-гранатовых» Давид Пирри. В частности, он рассказал: «Видаль все еще может перейти в „Локомотив“. Трансфер может быть осуществлен, я бы оценил его вероятность в 90%».
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