«Локомотив» близок к подписанию защитника «Барселоны»

Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил агент 28-летнего бека «сине-гранатовых» Давид Пирри. В частности, он рассказал: «Видаль все еще может перейти в „Локомотив“. Трансфер может быть осуществлен, я бы оценил его вероятность в 90%».