«Ангелы» Ярославля. В регионе появились новые волонтёрские организации

Всё больше молодёжи вовлекается в волонтёрское движение в Ярославской области

Недавно в регионе появились несколько новых добровольческих организаций — парни и девушки совершенно бескорыстно убирают мусор, помогают инспекторам ГИБДД в профилактике дорожно-транспортных происшествий, а гостям города — не потеряться на туристических маршрутах.

Научить ребёнка

На днях волонтёры вместе с инспекторами Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный переход». Она проходила вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, то есть там, где нет светофоров, а на дорожную полосу нанесена только разметка.

Юные инспекторы разъясняли водителям и пешеходам Правила дорожного движения, вручали им памятки с просьбой быть вежливыми и внимательными на дороге, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. Кроме того, юные помощники Госавтоинспекции рекомендовали детям и взрослым в целях личной безопасности использовать в тёмное время суток световозвращающие элементы.

О соблюдении Правил дорожного движения пешеходам также напоминали мультипликационные персонажи, обращая внимание прохожих на надпись «НаучиРебенкаПДД».

«Безопасность детей во многом зависит от взрослых, учить маленьких участников дорожного движения эффективнее на личном примере, — считает волонтёр Елена Герасимова . — Если мама и папа сами соблюдают правила и ребёнок это видит, то у него будет вырабатываться правильное, безопасное поведение на дороге».

Добровольцы обращали также внимание взрослых на то, что, подходя к проезжей части дороги, необходимо крепко взять ребёнка за руку, посмотреть по сторонам, оценить дорожную обстановку и только после этого начинать переходить улицу.

Проблема свалок

Вовсю трудятся волонтёры нового движения «Экодесант» — борются со стихийными свалками, расчищают парки и скверы, приводят в порядок улицы и дворы.

Но этого недостаточно. В Ярославской области практически 50% территории занимает лесной фонд, и именно там скапливается большое количество мусора. Кто его должен убирать?

В 2017 году силами лесничеств и предприятий из лесов было вывезено 360 самосвалов мусора, сообщила пресс-служба регионального правительства. Но законодательно не определено, кто должен выполнять эту миссию. Поэтому по факту чаще всего мусор убирают волонтёры.

«Территория нашего лесничества охватывает Ярославский и Некрасовский районы, и если незаконные рубки мы победили, то мусор — это просто беда, — рассказал врио директора ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» Алексей Федотов . — Фотокамеры не спасают — их воруют. Необходимы экологические патрули, посты, например, с участием волонтёров из «Экодесанта». И нужна помощь населения с данными фотофиксации, чтобы показательно наказывать нарушителей».

Перепахивание участков после ликвидации на них стихийных свалок тоже не спасает. Мусор тут же появляется в близлежащих уголках леса. Особенно это заметно вблизи небольших населённых пунктов и на подъездах к городам.

Штрафов нарушители не боятся — суммы слишком незначительные. А контейнерных площадок не хватает. Да и культура населения слишком низка. Экологическое воспитание молодёжи поможет сделать наши леса чище.

Подскажут дорогу

А в самом областном центре появилась новая волонтёрская служба — «Туристический ангел». Этот проект запустил Туристско-информационный центр Ярославля совместно с Ярославским государственным университетом при поддержке мэрии города. Служба создана для информационной поддержки гостей города и делает их пребывание более и комфортным, сообщает сайт мэрии Ярославля.

Очаровательные «ангелы», студенты университета, компетентно, кратко, профессионально и совершенно бесплатно рассказывают туристам и жителям города о достопримечательностях Ярославля, подсказывают дорогу к отелю, помогают выбрать кафе или подходящий магазин.

Работают «ангелы» в центральной части города — на Богоявленской и Советской площадях, в Демидовском сквере, на улицах Кирова и Андропова. Их помощь особенно востребована в пятницу, субботу и воскресенье, когда наиболее высок поток туристов. В самых популярных туристических местах «ангелы» раздают бесплатную туристскую карту. Студенты будут помогать также в сборе статистической информации о географии туристических потоков, возрасте гостей, способах приезда в город и прочем.