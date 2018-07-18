Волжскую набережную снова размыло во время дождя

Благоустроенная перед ЧМ-2018 Волжская набережная вновь не прошла проверку на прочность. После очередного дождя дорогу опять размыло водой с песком. Печальными кадрами поделились пользователи социальной сети 17 июля.

Как можно заметить на видеозаписи, из-за обильных потоков воды движение машин по проезжей части больше похоже на заплыв по реке с быстрым течением. Кроме того, на газоне рядом с дорогой вновь образовался провал.

Ранее мы уже сообщали о том, что в качестве предварительной причины разрушения набережной называется ошибка проектировщиков. Кроме того, один раз последствия стихии подрядчик уже устранял за собственный счет.

Фото и видео: vk.com