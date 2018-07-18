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Волжскую набережную снова размыло во время дождя
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Волжскую набережную снова размыло во время дождя 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Благоустроенная перед ЧМ-2018 Волжская набережная вновь не прошла проверку на прочность. После очередного дождя дорогу опять размыло водой с песком. Печальными кадрами поделились пользователи социальной сети 17 июля.
Как можно заметить на видеозаписи, из-за обильных потоков воды движение машин по проезжей части больше похоже на заплыв по реке с быстрым течением. Кроме того, на газоне рядом с дорогой вновь образовался провал.
Ранее мы уже сообщали о том, что в качестве предварительной причины разрушения набережной называется ошибка проектировщиков. Кроме того, один раз последствия стихии подрядчик уже устранял за собственный счет.
Фото и видео: vk.com
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