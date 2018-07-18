Дмитрий Гудков намерен добиться отмены муниципального фильтра на выборах через Конституционный суд

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в суд с намерением опротестовать отказ в его регистрации кандидатом в мэры Москвы и добиться отмены муниципального фильтра. В случае отрицательного решения суда первой инстанции оно будет опротестовано в Конституционном суде. Об этом Гудков сообщил в своем

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"Пытаясь получить муниципальные подписи у единороссов , я напоминал им, что Конституционный суд четко оговорил, зачем нужен муниципальный фильтр: для отсева кандидатов, «не имеющих поддержки избирателей». Определение КС было вынесено еще в 2012 году", — пишет Гудков. По его мнению, о поддержке со стороны избирателей свидетельствуют выборы в Госдуму в 2016 году и муниципальные выборы в 2017 году, однако московский городской суд едва ли вынесет решение в пользу депутата, так как подконтролен мэрии.

"Однако решение суда первой инстанции открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан. И вот там уже у теленка есть некоторые шансы пободаться с дубом", — пишет депутат. В дальнейшем он намерен добиться отмены муниципального фильтра, о которой неоднократно говорили в том числе и в ЦИК

О том, что ни Гудков, ни его «коллега» Илья Яшин не пройдут муниципальный фильтр, стало известно еще в апреле. Как заявил источник, близкий к Кремлю, ни Гудков, ни Яшин «на самом деле никого не представляют, поэтому нет смысла помогать им». Достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь «Единая Россия». В конце прошлого года секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что партия намерена сохранить монополию на муниципальный фильтр, и депутаты

не будут голосовать за «либералов-белоленточников»

Гудков, шедший на выборы как кандидат «Партии перемен», заявил, что собрал только

60 подписей

из 110 необходимых для прохождения муниципального фильтра. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Гудков уточнил, что располагает подписями 116 депутатов, избранных при его поддержке на муниципальных выборах 2017 года, однако они представляют только 60 округов, а их подписи не заверены нотариально.

Гудков рассказал, что обзвонил около 200 депутатов от «Единой России», и получил подпись только одного из них, хотя «было обещано немного больше». «Потом отзвонили и сказали, что команда не давать Гудкову», — сказал политик. В итоге к выборам мэра не были допущены ни Гудков, ни Яшин, ни кто-либо еще из представителей оппозиции, а партия «Яблоко» вообще

не смогла выдвинуть кандидата

из-за внутрипартийных разногласий.