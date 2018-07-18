Одобрен закон о судебной реформе

В финальном чтении нижняя палата парламента приняла закон о создании новой системы кассационных и апелляционных судов.

Напомним, что проект предлагает создать систему судов, которые заработают в определенных судебных округах. Округа не будут привязаны к географическим границам, а в каждый из них войдет несколько субъектов РФ . Оспаривать решения судов первой инстанции не будут в суде, их принявшем. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит самостоятельность судебных решений. Также снизится коррупция и местное влияние.

В законе в том числе предусмотрена возможность создать в рамках суда полноценное судебное присутствие, которое расположится не там, где находится сам суд. Это поможет сделать правосудие более доступным для тех, кто живет в удаленных регионах.

Срок, отведенный на создание новой системы, начинается с даты официальной публикации закона и кончается 1 октября следующего года. До того, как система заработает, с жалобами будут работать те же суды, что и сейчас.