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Одобрен закон о судебной реформе
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Одобрен закон о судебной реформе 

Время бухгалтера 58 минут назад
В финальном чтении нижняя палата парламента приняла закон о создании новой системы кассационных и апелляционных судов.
Напомним, что проект предлагает создать систему судов, которые заработают в определенных судебных округах. Округа не будут привязаны к географическим границам, а в каждый из них войдет несколько субъектов РФ. Оспаривать решения судов первой инстанции не будут в суде, их принявшем. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит самостоятельность судебных решений. Также снизится коррупция и местное влияние.
В законе в том числе предусмотрена возможность создать в рамках суда полноценное судебное присутствие, которое расположится не там, где находится сам суд. Это поможет сделать правосудие более доступным для тех, кто живет в удаленных регионах.
Срок, отведенный на создание новой системы, начинается с даты официальной публикации закона и кончается 1 октября следующего года. До того, как система заработает, с жалобами будут работать те же суды, что и сейчас.
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