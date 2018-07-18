Нижнему Тагилу «отписали» четыре исторических здания

Нижнему Тагилу переданы четыре объекта культурного наследия, ранее являвшиеся федеральной собственностью. Соглашение об этом было подписано врип главы города Владиславом Пинаевым и руководителем территориального управления Росимущества Свердловской области Алексеем Роговым на Демидовской даче.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации, среди переданных объектов значится комплекс из трех зданий, расположенных по проспекту Ленина, где располагается Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Также в муниципальную собственность перешел флигель у историко-технического музея «Дом Черепановых». С 2004 года все эти строения были в федеральной собственности, что создавало трудности для их поддержания в надлежащем состоянии.

В планах — реконструкция объектов культурного наследия. Восстановление комплекса зданий на Ленина, 1 намерены включить в перечень мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

"Этот комплекс после реконструкции может стать еще одной значимой точкой притяжения, с которой все путешественники и гости города будут начинать изучать историю нашего промышленного центра", — отметил Владислав Пинаев.