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Новосибирцы собрали миллион и построили игровую площадку около Бугринского моста
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Новосибирцы собрали миллион и построили игровую площадку около Бугринского моста 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы собрали 1 миллион рублей и построили детскую игровую площадку в районе парка «Бугринская роща» на левом берегу Оби.
«Нас собралось 20 человек — спортсменов, предпринимателей и просто неравнодушных людей, и мы решили построить [площадку] в подарок городу на 125-летие. Были и организации спонсорами. А люди вкладывали кто 500, кто 1000, кто 5000, кто 10 000, кто 30 000 [рублей]», — корреспонденту НГС одна из участников проекта Юлия Филь.
По словам Филь, благоустройство игровой площадки с зоной для воркаута, где могут тренироваться родители играющих детей, будет закончено до конца недели. Вокруг площадки ещё высадят кустарники, установят лавочки, урны и парковку для велосипедов.
«Мы проехались по разным районам и решили, что это должен быть Кировский район. Сегодня много детских площадок снесено в Кировском районе. А в Бугринской роще много ребятишек отдыхает. Вот мы и договорились с директором парка и построили у него на территории», — пояснила Юлия Филь.
В начале лета бесплатная спортплощадка появилась и в другом новосибирском парке — в «Сосновом бору».
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