«Гринпис» начал проверку качества воздуха в Ростове-на-Дону

Петербурге, Как сообщается на сайте организации, исследование загрязнения воздуха проводится, помимо донской столицы, еще в семи российских городах-миллионниках — Москве Екатеринбурге , Нижнем Новгороде, Казани , Воронеже и Самаре

Волонтеры измеряют в разных точках городов уровень диоксида азота, основным источником которого является автотранспорт. Исследование проводится с помощью диффузионных трубок.

В августе эти трубки отправят в сертифицированную лабораторию.

Результаты исследований станут известны осенью.