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«Гринпис» начал проверку качества воздуха в Ростове-на-Дону
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«Гринпис» начал проверку качества воздуха в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщается на сайте организации, исследование загрязнения воздуха проводится, помимо донской столицы, еще в семи российских городах-миллионниках — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре.
Волонтеры измеряют в разных точках городов уровень диоксида азота, основным источником которого является автотранспорт. Исследование проводится с помощью диффузионных трубок.
В августе эти трубки отправят в сертифицированную лабораторию.
Результаты исследований станут известны осенью.
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