«Гринпис» начал проверку качества воздуха в Ростове-на-Дону 

Как сообщается на сайте организации, исследование загрязнения воздуха проводится, помимо донской столицы, еще в семи российских городах-миллионниках — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре.
Волонтеры измеряют в разных точках городов уровень диоксида азота, основным источником которого является автотранспорт. Исследование проводится с помощью диффузионных трубок.
В августе эти трубки отправят в сертифицированную лабораторию.
Результаты исследований станут известны осенью.