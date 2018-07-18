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Департамент молодежных проектов Исполкома Общероссийского народного фронта реализует проект «Команда Молодежки ОНФ»
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Департамент молодежных проектов Исполкома Общероссийского народного фронта реализует проект «Команда Молодежки ОНФ» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Департамент молодежных проектов Исполкома Общероссийского народного фронта реализует проект «Команда Молодежки ОНФ», направленный на вовлечение молодежи в социально-ценностные отношения, способствующий самореализации молодых людей и проявлению их активной лидерской позиции и инициативности.
Московское отделение ОНФ и московская команда Молодежки ОНФ, при поддержке ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» планирует проведение на территории Парка имени 850-летия Москвы бесплатных спортивных занятий для москвичей (разминка, основная тренировка, лекция по здоровому питанию). Занятия будет проводить квалифицированный спортивный тренер каждую субботу в 11.00. Тренировка рассчитана как на детей, так и на людей старшего возраста.
21 июля 2018 года в 14.00 в Парке имени 850-летня Москвы планируется дать праздничный старт спортивной программе с проведением выступлений спортивных и танцевальных коллективов, спортивными конкурсами и призами. В мероприятии примут участие активисты Московского отделения ОНФ, команда московской Молодежки ОНФ.
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