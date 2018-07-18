Департамент молодежных проектов Исполкома Общероссийского народного фронта реализует проект «Команда Молодежки ОНФ»

Департамент молодежных проектов Исполкома Общероссийского народного фронта реализует проект «Команда Молодежки ОНФ», направленный на вовлечение молодежи в социально-ценностные отношения, способствующий самореализации молодых людей и проявлению их активной лидерской позиции и инициативности.

Московское отделение ОНФ и московская команда Молодежки ОНФ, при поддержке ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» планирует проведение на территории Парка имени 850-летия Москвы бесплатных спортивных занятий для москвичей (разминка, основная тренировка, лекция по здоровому питанию). Занятия будет проводить квалифицированный спортивный тренер каждую субботу в 11.00. Тренировка рассчитана как на детей, так и на людей старшего возраста.

21 июля 2018 года в 14.00 в Парке имени 850-летня Москвы планируется дать праздничный старт спортивной программе с проведением выступлений спортивных и танцевальных коллективов, спортивными конкурсами и призами. В мероприятии примут участие активисты Московского отделения ОНФ, команда московской Молодежки ОНФ.