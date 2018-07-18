Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении проекты законов об усилении уголовной и административной ответственности за незаконную организацию азартных игр.

Поправки в Уголовный кодекс РФ

Законом вносятся поправки в статью 171.2 Уголовного кодекса РФ. Ими, в частности, оговаривается, что организация азартных игр вне игорной зоны, либо без лицензии, либо через интернет, а также систематическое предоставление помещений для подпольных казино «наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет». Если преступление совершается по предварительному сговору или группой лиц, то штрафы увеличиваются от 500 тыс. до 1 млн рублей, а тюремные сроки составят до четырех лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

При организованном характере с использованием служебного положения и извлечением дохода в особо крупном размере штрафные санкции возрастут в пределах от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Срок лишения свободы будет повышен до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Поправки в КоАП РФ В случаях, когда незаконная деятельность по организации азартных игр не содержит состава уголовного преступления, законом предусматривается административная ответственность. Так, предусматриваются штрафы для юрлиц от 800 тыс. до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования. При рецидиве правонарушений санкции повысятся до уровня от 1,5 млн до 2 млн рублей.

При этом в отдельный состав выводится привлечение несовершеннолетних к деятельности казино. «Нахождение лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, в игорном заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — говорится в тексте закона.