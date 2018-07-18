Спасенных из тайской пещеры подростков решили выписать из больницы 

Тайские врачи решили выписать из больницы школьников, спасенных на прошлой неделе из затопленной пещеры Тхам Луанг. Об этом сообщил телеканал Channel News Asia.
В Минздраве страны отметили, что дети находятся в хорошем физическом состоянии, хотя и немного похудели в пещере. В среду, 18 июля, состоится пресс-конференция с участием спасенных тайцев.
Подростки из юношеской команды по футболу и их 25-летний тренер находились на реабилитации в больнице города Чианграй. Власти страны обратились к СМИ с просьбой не тревожить детей после выписки и с уважением отнестись к их частной жизни. Пристальное внимание к молодым спортсменам, уверены в правительстве, плохо повлияет на их психику.
Спасатели вывели всех заблокированных в пещере подростков и их тренера. Всего в плену у грота оказались 12 юношей и их тренер. На свободу они не могли выбраться больше двух недель. В операции по спасению приняли участие десятки опытных водолазов, среди которых оказались и иностранные специалисты.