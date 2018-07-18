Дачная автономия: как обеспечить дом газом и электричеством

Мало что может стать такой катастрофой в загородном доме как отключение электричества, а без магистрального газа фазенду часто не получается использовать зимой. Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает, как оборудовать дачу всеми коммуникациями, но без привлечения сетевых компаний.

Сам себе электростанция

Для Европы уже давно является нормой использование частными лицами так называемой «чистой» энергии — то есть солнечных батарей и ветряков. У нас в стране это пока недостаточно распространенная практика, хотя, при желании — вполне доступная.

Самые дешевые комплекты солнечных батарей, обеспечивающие мощность до 300 ватт, стоят в диапазоне 14-20 тысяч рублей. Однако везде существует оговорка о погодных условиях. То есть в недостаточно солнечные дни максимальная мощность вырабатываться не будет. По расчетам компании Mywatt, поставляющей комплекты солнечных батарей, 100% эффективность в Центральном регионе РФ достигается только в июне и июле, а в остальные месяцы солнца не достаточно.

Кроме того, по данным специалистов Mywatt, мощности в 300 ватт хватит только для освещения в течение 6 часов, 2 часов работы телевизора, 1 часа работы ноутбука и 4 часов зарядки мобильных устройств — и это при условии получения максимальной мощности. Конечно, проблема решается установкой большего количества солнечных панелей, но оно обернется и большей стоимостью. Так, комплект на 4,5 киловатт в сутки будет стоить уже в диапазоне 150-200 тысяч рублей. Искомые 4,5 киловатта с помощью такого комплекта можно будет получать с апреля по август, в остальные месяцы солнца для этого не будет хватать, подсчитали эксперты.

Более распространенный в России вариант автономного электроснабжения — бензиновый или дизельный генератор. При выборе электрогенератора нужно обращать внимание на мощность и объем топливного бака, объясняет эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Вадим Возный. Чем мощнее генератор, тем больше электроприборов можно будет подключить. Мощность влияет и на цену. Например, самый простой и компактный бензогенератор на 800 Ватт в ОБИ можно купить за примерно за 4,5 тысячи рублей. Его мощности хватит для подключения небольшого количества приборов, такая модель подойдет скорее для загородных пикников или выездов на рыбалку, продолжает Возный.

"Оптимальный вариант по соотношению цены и мощности — генератор на 2-2,5 киловатт. Он сможет обеспечить электричеством котел отопления, холодильник, электроплиту, чайник, водонагреватель, осветительные и другие бытовые приборы", — рассказывает эксперт. Такой генератор обойдется уже в плюс-минус 10 тысяч рублей, а самые мощные — на 6 киловатт — в 35 тысяч и дороже.

Плюс нужно учитывать стоимость топлива для этих устройств и возможность их своевременной заправки.

Газ на задворках

Автономное газостабжение тоже не является такой уж экзотикой. Известны два распространенных способа — использование газа в баллонах и установка газгольдера.

Первый довольно широко распространен. Его практически не используют для отопления, только для приготовления пищи. При таком режиме эксплуатации баллоны получаются достаточно экономичными: 50-литрового баллона, вмещающего около 21 килограмма газа, хватает на 90-120 часов готовки, то есть как минимум на сезон. Заправка такого баллона обойдется примерно в 1 тысячу рублей.

Главным минусом использования баллонов называют их небезопасность. Новости о взрыве газа на балконе или в частном доме появляются, к сожалению, регулярно. Плюс эта система не годится даже для краткосрочного обогрева дома.

Газгольдеры являются значительно более «продвинутой системой», которая подойдет тем, кто использует дачу для круглогодичного проживания. Газгольдер представляет собой объемный резервуар, который, как правило, закапывается в землю. В эту емкость закачивается газ, откуда по трубам поступает в дом. В отличие от прочих перечисленных систем автономного энерго— и газоснабжения, монтаж газгольдера требует согласования с властями. Есть также нормативы: газгольдер должен быть установлен не ближе чем в 10 метрах от жилого дома (как вашего, так и соседского).

Стоимость установки газгольдера достаточно высока: самые бюджетные варианты обойдутся в 100-120 тысяч рублей, средний ценник на рынке — порядка 180 тысяч. Стоимость варьируется в зависимости от производителя и объема резервуара. По оценке компании «Автономгаз» для отопления одного квадратного метра дома в год требуется 27 литров газа. Стоимость газа составляет порядка 17-18 рублей за литр. Таким образом, подсчитали эксперты, для дома площадью 200 «квадратов» подойдет модель объемом 4850 литров, а расходы на отопление в год составят около 90 тысяч рублей.