В ходе акции, можно было обменять сигареты на яблоки

Акция, нацелена на борьбу против курения, она началась в районе Южное Бутово на Юго-Западе Москвы . Ее проводили сотрудники поликлиники № 121 совместно с муниципальным депутатом Седой Бегляровой.

Работники поликлиники предлогали горожанам обменять сигареты на яблоки. Следующую подобную акцию планируется провести 23 июля в районе станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова».

«Это уже не первая такая акция и, мы надеемся, не последняя. И каждый день мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами — «А для чего вам это нужно?» Все очень просто! У нас есть желание, чтобы каждый, кто принял участие и обменял сигарету на яблоко, задумался о вреде курения и понял, что быть здоровым и не иметь вредных привычек — это прекрасно!» — рассказала Седа Беглярова.

За первые два часа акции сигареты на яблоки обменяли более 100 бутовчан.