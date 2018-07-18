Ещё
В ходе акции, можно было обменять сигареты на яблоки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ходе акции, можно было обменять сигареты на яблоки 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Акция, нацелена на борьбу против курения, она началась в районе Южное Бутово на Юго-Западе Москвы. Ее проводили сотрудники поликлиники № 121 совместно с муниципальным депутатом Седой Бегляровой.
Работники поликлиники предлогали горожанам обменять сигареты на яблоки. Следующую подобную акцию планируется провести 23 июля в районе станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова».
«Это уже не первая такая акция и, мы надеемся, не последняя. И каждый день мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами — «А для чего вам это нужно?» Все очень просто! У нас есть желание, чтобы каждый, кто принял участие и обменял сигарету на яблоко, задумался о вреде курения и понял, что быть здоровым и не иметь вредных привычек — это прекрасно!» — рассказала Седа Беглярова.
За первые два часа акции сигареты на яблоки обменяли более 100 бутовчан.
Управа района Гагаринский: последние новости
Пользователи интернета проведут флешмоб, посвящённый 90-летию Парка Горького Клуб им. Джерри Рубина ждет всех желающих на танцы В России по г. Москве в центрах госуслуг «Мои Документы» расширился перечень услуг Федеральной налоговой службы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии354
У Крымского моста появится конкурент78
В Москве введен план «Перехват»27
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение