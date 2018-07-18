В Ясеневе состоялся открытый прием жителей

С весны этого года муниципальные депутаты района совместно с депутатом Мосгордумы Александром Семенниковым проводят открытые приемы граждан.

16 июля в парке 30-летия района Ясенево, у Храма Павла и Петра в рамках партийного проекта «Открытая Партия» состоялась очередная встреча жителей и депутатов.

Людей было очень много, приехали даже из соседних районов. Обсуждались вопросы разного уровня сложности: это и благоустройство района, и помощь ветеранам, и вопросы социального характера.

Ясеневцев волновали не только личные проблемы, но и вопросы организации движения в районе и городе, проблемы парковки у больниц и поликлиник, трудовая занятость молодёжи, адресная помощь ветеранам. Последний вопрос стоит особенно остро. Хотя в городе много сделано по социальному обеспечению одиноких пенсионеров, но не всегда они могут самостоятельно воспользоваться имеющимися возможностями.

Так, Нина Скобелева очень просила помощи для своей одинокой соседки, Людмилы Иванниковой, которая осталась одна и практически замкнулась. Депутат Ольга Шаина сразу же позвонила Людмиле, и пригласила ее в ТЦСО для беседы и записи в различные кружки.

Вместе с депутатами на площадке, где проходил приём, разместились волонтеры, представляющие программу «Московское долголетие». Для жителей провели мастер-класс по рисованию, и провели небольшую творческую программу с песнями и танцами.

Жительница Ясенева Раиса Кротова, инвалид, очень просила, чтобы в парке, где проходил приём, были установлены скамейки. Депутат Ирина Гришина сразу же объяснила, что по программе благоустройства парка, которую депутаты утвердили, это уже предусмотрено, и в течение месяца скамейки установят.

Много вопросов было к Александру Семенникову. Даже очередь выстроилась. А. Семенников принял всех жителей. Следующий такой прием планируется в августе.