В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о смерти молодого мужчины 

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по сообщению о смерти 34-летнего барнаульца, который умер по дороге из «Бирюзовой Катуни» в Барнаул.
Близкие говорят, что накануне мужчине вызывали «скорую помощь», но медики не усмотрели оснований для госпитализации. По словам автора сообщения, у ее друга были сильные боли, как выяснили после смерти — из-за язвы желудка. Медики дали ему обезболивающие и уехали, повторно приезжать к мужчине они, якобы, отказались.
Следователи ищут признаки ненадлежащего оказания медпомощи.