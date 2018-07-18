В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о смерти молодого мужчины

Близкие говорят, что накануне мужчине вызывали «скорую помощь», но медики не усмотрели оснований для госпитализации. По словам автора сообщения, у ее друга были сильные боли, как выяснили после смерти — из-за язвы желудка. Медики дали ему обезболивающие и уехали, повторно приезжать к мужчине они, якобы, отказались.

Следователи ищут признаки ненадлежащего оказания медпомощи.