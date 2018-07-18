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В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о смерти молодого мужчины
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В Алтайском крае проводится проверка по сообщению о смерти молодого мужчины 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по сообщению о смерти 34-летнего барнаульца, который умер по дороге из «Бирюзовой Катуни» в Барнаул.
Близкие говорят, что накануне мужчине вызывали «скорую помощь», но медики не усмотрели оснований для госпитализации. По словам автора сообщения, у ее друга были сильные боли, как выяснили после смерти — из-за язвы желудка. Медики дали ему обезболивающие и уехали, повторно приезжать к мужчине они, якобы, отказались.
Следователи ищут признаки ненадлежащего оказания медпомощи.
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