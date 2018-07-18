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Студенты из стройотряда «Молоток» получат рекомендательные письма от «Эталон ЛенСпецСМУ»
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Студенты из стройотряда «Молоток» получат рекомендательные письма от «Эталон ЛенСпецСМУ» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Госстройнадзор Санкт-Петербурга и «Эталон ЛенСпецСМУ» подвели предварительные итоги работы студенческого стройотряда «Молоток».
За лето студенты отряда работали на строительстве 5 жилых комплексов и осваивали специальности технического заказчика и проектировщика. Учащиеся составляли техзадания, участвовали в работе комиссии по выявлению дефектов, готовили объекты для ввода в эксплуатацию.
Кроме того, стройотрядовцы побывали на экскурсиях в проектных организациях, чтобы лучше понимать бизнес-процессы.
Некоторых студентов стройотряда компания «Эталон ЛенСпецСМУ» отметит отдельно, вручив им рекомендательные письма, которые после окончания обучения можно будет предъявлять при устройстве на работу.
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