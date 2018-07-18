Студенты из стройотряда «Молоток» получат рекомендательные письма от «Эталон ЛенСпецСМУ»

За лето студенты отряда работали на строительстве 5 жилых комплексов и осваивали специальности технического заказчика и проектировщика. Учащиеся составляли техзадания, участвовали в работе комиссии по выявлению дефектов, готовили объекты для ввода в эксплуатацию.

Кроме того, стройотрядовцы побывали на экскурсиях в проектных организациях, чтобы лучше понимать бизнес-процессы.

Некоторых студентов стройотряда компания «Эталон ЛенСпецСМУ» отметит отдельно, вручив им рекомендательные письма, которые после окончания обучения можно будет предъявлять при устройстве на работу.