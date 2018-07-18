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Спортивные разряды впервые присвоены победителям рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова»
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Спортивные разряды впервые присвоены победителям рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: Пресс-служба губернатора и  правительства Нижегородской областиСпортивные разряды впервые присвоены победителям рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова»Спортивные разряды впервые присвоены победителям рыболовного фестиваля «Кубок Руслана Молоднякова». Об этом сообщили в областном комитете по охране объектов животного мира (госохотнадзоре).
Рыболовный фестиваль «Кубок Руслана Молоднякова — 2018» проводится в г.о.г. Шахунья в шестой раз и ежегодно собирает десятки рыбаков и зрителей.
«Поймать рыбу своей мечты» попытались 75 рыболовов — любителей не только из Нижегородской области, но и из разных уголков России. В этом году фестиваль вышел на новый уровень: по итогам соревнований победителям присвоены спортивные разряды», — прокомментировал главный организатор фестиваля Сергей Овсянников. Соревнования проводились по следующим номинациям: «Поплавочная снасть с берега», «Фидерная снасть с берега», «Ловля с лодки на удочку или спиннинг». «В номинации «Поплавочная снасть с берега», как и в прошлом году, 1 место занял Колдырин Александр (улов 2,480 кг); 2 место у Смирнова Алексея (улов — 2,370 кг), 3 место —Грудкина Любовь (улов — 1,305 кг), — сообщил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко. В номинации «Ловля с лодки» 1 место — Загайнов Василий (улов — 4,073 кг), 2 место — Квашнин Владимир (улов — 3,240 кг), 3 место — Лебедев Евгений (улов — 2,810 кг). В номинации «Фидер» 1 место — Бесов Александр (улов — 1,330 кг), 2 место — Рожнов Анатолий (улов — 1,260 кг), 3 место — Груздев Алексей (улов — 940 грамм)». По окончании главного турнира состоялись спортивные состязания по гиревому спорту, волейболу и перетягиванию каната. Все победители были награждены памятными призами. Напомним, что инициаторами и организаторами мероприятия являются друзья и коллеги рыболова Руслана Молоднякова, ушедшего из жизни 12 июля 2012 года в возрасте 35 лет после непродолжительной, но тяжелой болезни. Ежегодно фестиваль проводится с целью пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, что с 3 июня 2018 года вводятся суточные нормы добычи для рыболовов-любителей. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
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