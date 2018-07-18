Прокачать Кочковский район

График посещения Андреем Травниковым объектов в Кочковском районе был плотный. В четверг вечером, по пути из Ордынского района, глава региона сразу заехал в Жуланскую школу.

В здании школы 1967 года постройки ведутся восстановительно-ремонтные работы. В начале 2018-го в наружной стене классной комнаты на втором этаже появилась трещина, произошел сдвиг плит перекрытия в месте, где они опираются на капитальную стену. Последовала экспертиза. Что теперь? Главой региона было решено школу сохранить, выполнив необходимые ремонтные работы. Из резервного фонда правительства Новосибирской области на это выделено более 20 миллионов рублей. К работам приступила подрядная организация РСУ-5 «НГС». На минувшей неделе врио губернатора лично осмотрел школу, классные комнаты, прилегающую территорию, пообщался со строителями. По словам главы района Петра Шилина, Травниковым принято решение выделить дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей на продолжение строительных работ. В частности, на ремонт полов, замену электропроводки и системы отопления. Задача: к 1 сентября дети и педагогический коллектив должны прийти в обновленную, а главное — безопасную школу.

В селе Решеты построили новый модульный ФАП Уже приобретено все необходимое оборудование, а медицинские работники готовы на следующей неделе принять в новом здании первых пациентов. Осталось благоустроить прилегающую территорию.

Новый модульный ФАП в селе Решеты

Освободившиеся площади в Решетовском отделении милосердия, где многие годы располагался фельдшерско-акушерский пункт, планируется использовать для нужд отделения — там будут размещены дополнительно 10 престарелых граждан и инвалидов. Андрей Травников поддержал это предложение, пообещав помочь профинансировать ремонт и приобретение необходимого оборудования. В райцентре глава региона проконтролировал, как обустраивают тротуар до больницы, другие объекты, выполняемые в рамках программы «Комфортная городская среда». Удалось пообщаться с медиками. После осмотра районной центральной больницы и обсуждения продолжения ее реконструкции прошла встреча. Задавали самые разные вопросы. Изношенность машин очень высокая, притом что медики осуществляют перевозку беременных женщин в областную больницу. Врио губернатора пообещал помочь в этом году приобрести новый автомобиль скорой помощи. Медики пожаловались и на то, что не могут убедить людей проходить медицинские осмотры, руководители не заключают договоры с больницей, как результат — пациенты обращаются с кучей заболеваний. Нельзя дистанцироваться от ситуации, наша общая задача объяснять жителям важность заботы о своем здоровье, сказал Андрей Травников.

Глава региона ясно видит главное, что нужно сделать

Встреча с населением района состоялась в ДК «Юность». Во вступительной речи Андрей Травников объяснил, для чего нужны такие рабочие поездки: — Первые поездки — это знакомство. Хотя у меня сложилась практика — я стараюсь раз в год все территории региона объехать. Первый подход сугубо хозяйственный. С главой района посетили самые важные объекты. Стройку проконтролировали, ознакомились с другими проблемами, некоторые решения уже приняты. Поездки в районы всегда насыщенные, важно дела порешать и с людьми пообщаться. Андрей Травников подчеркнул, что пристальное внимание уделяет общению с представителями советов ветеранов, Союза женщин, поэтому есть повод провести встречу в Кочковском районе не через год, а раньше.

Директор аэроклуба Владимир Кочкин предложил Андрею Травникову осмотреть окрестности, пролетев на двухместном планере «Бланик L 13» чешского производства

Врио губернатора рассказал об основных направлениях развития нашей области. В своем выступлении он сделал акцент на необходимости организации переработки сельхозпродукции, которой так не хватает региону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:

— Мы вывозим огромные объемы зерна. В прошлом году за пределы Новосибирской области отправили почти миллион тонн зерна, обратно ввозим продукты переработки этого зерна. Даже макароны покупаем на Алтае . По молоку также сложная ситуация. За 2017 год мы вывезли 200 тысяч тонн сырого молока, а ввезли 340 тонн молочной продукции. Важно активнее работать в этом направлении, поэтому некоторые проекты уже в этом году начнем реализовывать.

По поводу повышения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, необходимости усиления контроля там, куда приходят инвесторы, — из-за недобросовестности некоторых руководителей, которые вначале обещают золотые горы, а в итоге оставляют имущество в залоге и огромные кредиты. Нужно усилить блок финансовой оценки положения предприятий и оценки производственных показателей, для того чтобы своевременно выявлять проблемы и видеть дополнительные возможности. Нужно более активно и смело перенимать опыт лидеров и внедрять его на своей территории.

Посевная была тяжелая. Сразу три беды постигли селян. Во-первых, это тяжелейшие погодные условия — холодная весна, дожди. В Кочковском районе в мае осадков выпало почти в четыре раза больше, чем обычно. По области был введен режим ЧС. Это позволило вести переговоры с Минсельхозом России о предоставлении субсидии, с банками — о пролонгации кредитов.