Тарасенко: законопроект о диспансеризации позволит снизить риски заболеваемости

Законопроект о введении дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации позволит снизить риски заболеваемости, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко , передаёт пресс-служба парламентария.

«Надо сказать, что системное применение диспансеризации достаточно позитивно сказывается на здоровье населения, — отметил депутат. — Например, в нашей стране снизилась детская смертность от онкозаболеваний. Это стало возможным благодаря тому, что диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявлять это страшное заболевание».

Он обратил внимание на то, что в майском указепрезидента говорится о необходимости создания условий для ежегодного прохождения медицинских осмотров. С учетом этого ко второму чтению законопроекта будет рассмотрена возможность предоставить не один, а два дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, будет проработан вопрос о необходимости ежегодного прохождения диспансеризации.