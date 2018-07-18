Ещё
Тарасенко: законопроект о диспансеризации позволит снизить риски заболеваемости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тарасенко: законопроект о диспансеризации позволит снизить риски заболеваемости 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о введении дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации позволит снизить риски заболеваемости, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, передаёт пресс-служба парламентария.
«Надо сказать, что системное применение диспансеризации достаточно позитивно сказывается на здоровье населения, — отметил депутат. — Например, в нашей стране снизилась детская смертность от онкозаболеваний. Это стало возможным благодаря тому, что диспансеризация позволяет на ранних стадиях выявлять это страшное заболевание».
Он обратил внимание на то, что в майском указепрезидента говорится о необходимости создания условий для ежегодного прохождения медицинских осмотров. С учетом этого ко второму чтению законопроекта будет рассмотрена возможность предоставить не один, а два дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, будет проработан вопрос о необходимости ежегодного прохождения диспансеризации.
Парламентская газета: последние новости
Старшему поколению могут дать три дня отпуска на диспансеризацию Российская таможня заработает быстрее В Совфеде призвали снизить административные барьеры для фермеров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии407
Украина присвоила четыре санатория в Крыму50
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе146
Рублю предсказали обвал116
Финалистку Missis World Russia забили молотком82
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение